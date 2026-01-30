ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పు, క్యారెట్​ కాంబోలో కమ్మని "స్వీట్​" - కుక్కర్​లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - టేస్ట్​ అదుర్స్​!

-పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలే కాదు - ఇలా కమ్మని స్వీట్​ చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటుంది!

Pesarapappu Carrot Sweet
Pesarapappu Carrot Sweet (ETV Bharat)
January 30, 2026

Pesarapappu Carrot Sweet: ఇంట్లో పెసరపప్పు ఉందంటే చాలా మంది పప్పు చేస్తుంటారు. లేదంటే దోశలు, అదీ కాదంటే గారెలు తయారు చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? పెసరపప్పుతో కమ్మని ఓ స్వీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా బెల్లం, క్యారెట్​ ఉపయోగించి! టేస్ట్​ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కుక్కర్​లో చేసుకునే ఈ రెసిపీని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పండగలప్పుడు నైవేద్యంగా కూడా దీనిని పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు క్యారెట్​ స్వీట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pesarapappu Carrot Sweet
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - అర కప్పు (100 గ్రాములు)
  • క్యారెట్​ - 1
  • బెల్లం - అర కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము- అర కప్పు
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • బాదం పప్పులు - 6
  • కిస్​మిస్​ - 10
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Pesarapappu Carrot Sweet
క్యారెట్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి. పప్పు లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పప్పును రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేసి మరోసారి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Pesarapappu Carrot Sweet
బెల్లం (Getty Images)
  • క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని పప్పులో వేసుకోవాలి. అందులోకి రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు లేదా మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి పప్పును ఓసారి మెదుపుకుని స్టవ్​ ఆన్​ చేయాలి.
Pesarapappu Carrot Sweet
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇందులోకి బెల్లం తురుము, మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం అందులోకి అర కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • పెసరపప్పు, కొబ్బరి తురుము పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికి దగ్గర పడిన తర్వాత కుక్కర్​ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Pesarapappu Carrot Sweet
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఈ పప్పులు సగం మేర వేగినాక కిస్​మిస్​ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఈ డ్రైఫ్రూట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయ్యాక గసగసాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి పక్కన పెట్టిన పెసరపప్పు పాయసం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు క్యారెట్​ స్వీట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pesarapappu Carrot Sweet
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పెసరపప్పును ఎంత తీసుకుంటే బెల్లం కూడా అదే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు స్వీట్​ ఎక్కువ తినేవారు అయితే కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • పెసరపప్పును దోరగా వేయించి తీసుకోవడం వల్ల స్వీట్​ రుచి బాగుంటుంది. అలాగని మరీ మాడిపోయే వరకు వేయిస్తే రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
Pesarapappu Carrot Sweet
పెసరపప్పు క్యారెట్​ స్వీట్​ (ETV Bharat)

