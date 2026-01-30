పెసరపప్పు, క్యారెట్ కాంబోలో కమ్మని "స్వీట్" - కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - టేస్ట్ అదుర్స్!
-పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలే కాదు - ఇలా కమ్మని స్వీట్ చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : January 30, 2026 at 2:50 PM IST
Pesarapappu Carrot Sweet: ఇంట్లో పెసరపప్పు ఉందంటే చాలా మంది పప్పు చేస్తుంటారు. లేదంటే దోశలు, అదీ కాదంటే గారెలు తయారు చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? పెసరపప్పుతో కమ్మని ఓ స్వీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా బెల్లం, క్యారెట్ ఉపయోగించి! టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కుక్కర్లో చేసుకునే ఈ రెసిపీని పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పండగలప్పుడు నైవేద్యంగా కూడా దీనిని పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు క్యారెట్ స్వీట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - అర కప్పు (100 గ్రాములు)
- క్యారెట్ - 1
- బెల్లం - అర కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము- అర కప్పు
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- బాదం పప్పులు - 6
- కిస్మిస్ - 10
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి పెసరపప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. పప్పు లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ పప్పును రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేసి మరోసారి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని పప్పులో వేసుకోవాలి. అందులోకి రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు లేదా మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి పప్పును ఓసారి మెదుపుకుని స్టవ్ ఆన్ చేయాలి.
- ఇందులోకి బెల్లం తురుము, మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం అందులోకి అర కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- పెసరపప్పు, కొబ్బరి తురుము పర్ఫెక్ట్గా ఉడికి దగ్గర పడిన తర్వాత కుక్కర్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఈ పప్పులు సగం మేర వేగినాక కిస్మిస్ వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఈ డ్రైఫ్రూట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యాక గసగసాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి పక్కన పెట్టిన పెసరపప్పు పాయసం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు క్యారెట్ స్వీట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెసరపప్పును ఎంత తీసుకుంటే బెల్లం కూడా అదే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినేవారు అయితే కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- పెసరపప్పును దోరగా వేయించి తీసుకోవడం వల్ల స్వీట్ రుచి బాగుంటుంది. అలాగని మరీ మాడిపోయే వరకు వేయిస్తే రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
పెసరపప్పు, జొన్న పిండి కాంబోలో "ఊతప్పం" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
కమ్మని "టమాటా పండుమిర్చి పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 6 నెలలు నిల్వ!