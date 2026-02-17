కమ్మని "పెసర సున్నుండలు" - పిల్లలకు మస్త్​ బలం - తయారీ సింపుల్​!

ETV Bharat / offbeat

Pesara Sunnundalu Recipe: స్వీట్స్​లో సున్నుండలకు ఉండే క్రేజ్​ వేరు. మినప్పప్పు, బెల్లం కాంబోలో చేసుకునే వీటి రుచి వేరే లెవల్​. అలా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ స్వీట్​ హెల్త్​కు కూడా చాలా మంచిది. అయితే చాలా మంది సున్నుండలను మినప్పప్పుతో చేస్తుంటారు. కానీ పెసర్లతో కూడా టేస్టీ సున్నుండలు చేసుకోవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు. పైగా ప్రిపరేషన్​కు పెద్దగా టైమ్​ కూడా పట్టదు. స్కూల్​ నుంచి రాగానే పిల్లలకు రోజుకొకటి ఇస్తే హెల్త్​కు చాలా మంచిది. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసర సున్నుండలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

పెసర్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసర్లు - 1 కప్పు
  • పొట్టు మినప్పప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 1 కప్పు
  • యాలకులు - 3
మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి పెసర్లు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • పెసర్లు మంచిగా వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించాలి. మినప్పప్పు కూడా మంచిగా వేగినాక రెండు టేబుల్​స్పూన్ల బియ్యం వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అయితే పాన్​ వేడికే బియ్యం ఫ్రై అవుతాయి.
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • వేయించిన పెసర్లు, మినప్పప్పు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. అందులోకి యాలకులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన పిండిలోకి బెల్లం తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి, బెల్లం మంచిగా కలిసిపోతుంది.
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన పిండిని మరోసారి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కరిగించిన నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని నచ్చిన సైజ్​లో లడ్డూలుగా చుట్టుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసర సున్నుండలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
పెసర సున్నుండలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెసర్లు, మినప్పప్పును సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. అదే విధంగా బెల్లం కూడా అంతే. అయితే కప్పు కొలత ప్రకారం అయితే అన్నింటినీ సమానంగా తీసుకోవాలి. అదే కిలోల ప్రకారం అయితే పెసర్లు, మినప్పప్పును కలిపి అరకిలో తీసుకుంటే బెల్లం తురుము 400 గ్రాములు, నెయ్యి పావు కిలో తీసుకోవాలి.
  • పెసర్లు, మినప్పప్పును లో ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పెసర్లు, మినపప్పును గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేవరకు లో ఫ్లేమ్​లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. కానీ అవి మాడితే సున్నుండలు రుచి కూడా మారుతుంది.

