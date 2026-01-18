బండి మీద అమ్మే టేస్టీ "పెసర పునుగులు" - ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "సూపర్ స్నాక్" రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా!
Published : January 18, 2026 at 5:32 PM IST
Pesara Punugulu Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలలో ఒకటి "పునుగులు". ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, అవి స్ట్రీట్ స్టైల్ మాదిరిగా అంత పర్ఫెక్ట్గా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "పెసర పునుగులు". ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా వచ్చి ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. పైగా, వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. తక్కువ టైమ్లో, తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఈ పునుగులను ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
- అర టీస్పూన్ - ఉప్పు
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర
మినప్పప్పు, వంటసోడా లేకుండానే - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ "వడలు"!
తయారీ విధానం :
- ఈ పునుగుల తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్లో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు నాననివ్వాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు బాగా నానిన పెసరపప్పును మరోసారి శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం రోలును శుభ్రంగా కడిగి పొడి క్లాత్తో తుడవాలి. తర్వాత అందులో నానబెట్టి వడకట్టిన పెసరపప్పును వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకునే క్రమంలో ఒకవేళ పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మధ్యలో కొన్ని చల్లని నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, పిండిని రుబ్బుకునేటప్పుడే అందులో అరటీస్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి.
- పప్పును మెత్తగా రుబ్బుకున్నాక పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో జీలకర్ర, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని పిండిలో ఉండే గాలి పోకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
- పిండిలో ఉండే గాలి వలన పునుగులను నూనెలో వేసినప్పుడు అవి పైకి తేలి చక్కగా వేగుతుంటాయి. ఇలా పైకి తేలినట్లయితే పునుగులు గుల్లగా వస్తాయి.
- కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి అవి చక్కగా వేగాయనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, బండి మీద అమ్మే వాటిలా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా నోరూరించే "పెసర పునుగులు" సింపుల్గా తయారవుతాయి!
- ఇక వీటిని టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్కు బదులుగా ఓసారి ఇలా పెసర పునుగులు ట్రై చేయండి. ఇంట్లో వారందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
- అంతేకాదు, మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ పునుగులతో కమ్మని కర్రీని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం పిండి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి రోలు లేదా గ్రైండర్ వాడితే బెటర్. వీటిల్లో రుబ్బుకుంటేనే పునుగులు గుల్లగా, టేస్టీగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అదే, మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్నట్లయితే గట్టిగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- మీకు ఇష్టమైతే పిండి రుబ్బుకునేటప్పుడు కొద్దిగా అల్లంను సన్నగా తరిగి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాకనే పునుగులు వేసుకోవాలి. కాగక ముందు పునుగులు నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
కుదిరితే మొలకలు, లేదంటే బొంగుపేలాలు - నిమిషాల్లో సూపర్ స్నాక్స్!
రోడ్ సైడ్ టేస్ట్తో నోరూరించే "ఎగ్ బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!