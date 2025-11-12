ETV Bharat / offbeat

పెసర్లతో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా అదుర్స్​!

- ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పొంగనాలు రొటీన్​ - ఇలా పెసరపప్పుతో చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా!

Pesara Ponganalu
Pesara Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Pesara Ponganalu: పొంగనాలు చాలా మంది ఫేవరెట్​ టిఫెన్​ అని చెప్పొచ్చు. తక్కువ ఆయిల్​తో చేసుకునే వీటిని మార్నింగ్​ లేదా ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో ఎక్కువగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా వీటిని మెజార్టీ పీపుల్​ ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి, బొంబాయి రవ్వతో చేస్తుంటారు. కానీ ప్రొటీన్​ రిచ్​ పెసరపప్పుతో కూడా కమ్మని పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. అలాగే ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి వంటివి యాడ్​ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్ట్రా టేస్ట్​ వస్తుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసర పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Pesara Ponganalu
పెసర్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసర్లు - 2 కప్పు
  • బియ్యం - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • క్యారెట్​ - 1
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Pesara Ponganalu
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి పెసర్లు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని కడిగి నీళ్లు పోసి దీనిని కూడా నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి.
  • మీ ఇంట్లో పెసర్లు లేకపోతే పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పప్పును ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుమి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Pesara Ponganalu
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • పెసర్లు నానిన తర్వాత ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి కడిగాలి. బియ్యాన్ని కూడా అలాగే చేయాలి. అనంతరం పెసర్లు, బియ్యం కలిపి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమంలోనికి ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యారెట్​, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Pesara Ponganalu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాలు వేసే పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం కొంచెం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • గుంత పొంగనాల పెనంలో వేసిన నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేసుకోవాలి.
  • పిండిని వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మూత పెట్టి ఓవైపు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
Pesara Ponganalu
పెసర పొంగనాలు (ETV Bharat)
  • పొంగనాలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత నిదానంగా రెండో వైపు తిప్పి, ఆ సైడ్​ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పొంగనాలు చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ పెసర పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pesara Ponganalu
పెసర పొంగనాలు (ETV Bharat)

