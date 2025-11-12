పెసర్లతో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా అదుర్స్!
- ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పొంగనాలు రొటీన్ - ఇలా పెసరపప్పుతో చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా!
Published : November 12, 2025 at 3:19 PM IST
Pesara Ponganalu: పొంగనాలు చాలా మంది ఫేవరెట్ టిఫెన్ అని చెప్పొచ్చు. తక్కువ ఆయిల్తో చేసుకునే వీటిని మార్నింగ్ లేదా ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఎక్కువగా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా వీటిని మెజార్టీ పీపుల్ ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి, బొంబాయి రవ్వతో చేస్తుంటారు. కానీ ప్రొటీన్ రిచ్ పెసరపప్పుతో కూడా కమ్మని పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. అలాగే ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి వంటివి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసర పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసర్లు - 2 కప్పు
- బియ్యం - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యారెట్ - 1
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి పెసర్లు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని కడిగి నీళ్లు పోసి దీనిని కూడా నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి.
- మీ ఇంట్లో పెసర్లు లేకపోతే పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పప్పును ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుమి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- పెసర్లు నానిన తర్వాత ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి కడిగాలి. బియ్యాన్ని కూడా అలాగే చేయాలి. అనంతరం పెసర్లు, బియ్యం కలిపి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పెసరపప్పు మిశ్రమంలోనికి ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాలు వేసే పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం కొంచెం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్గా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- గుంత పొంగనాల పెనంలో వేసిన నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని వేసుకోవాలి.
- పిండిని వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఓవైపు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత నిదానంగా రెండో వైపు తిప్పి, ఆ సైడ్ కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పొంగనాలు చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ పెసర పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
