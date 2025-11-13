ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పు, బియ్యప్పిండితో రుచికరమైన "స్వీట్" - ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

నిమిషాల్లో తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Moong Dal Sweet
Moong Dal Sweet (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Moong Dal Sweet Recipe : పెసరపప్పు, బియ్యప్పిండిని వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తూ ఇలా స్వీట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే పైకి సాఫ్ట్​గా లోపల జ్యూసీగా వస్తాయి. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

"మోతీచూర్ లడ్డూ" ఇంట్లో చేసుకునే ప్రాసెస్ ఇదే - ఇలా చేస్తే షాప్​లో కొన్నట్టే వస్తుంది!

Pesara Pappu Sweet
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకులు - 2
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Pesara Pappu Sweet
యాలకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పెసరపప్పును కడిగి కుక్కర్​లో వేయాలి. ఇందులోకి కప్పు పాలు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. అనంతరం ఉడికించిన పప్పును మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని కుక్కర్​లో వేయాలి. ఇందులో అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. అనంతర మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Pesara Pappu Sweet
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మరోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి బాగా కలపాలి.
  • చక్కెర కరిగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. పాకం జిగురుగా వచ్చిన తర్వాత మూతపెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Pesara Pappu Sweet
పాలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పిండిలో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చేతులకు కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను లైట్​గా ప్రెస్ చేస్తే చిన్న వడలాగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత మధ్యలో డిజైన్ కోసం చిటికెన వేలుతో మధ్యలో కాస్త నొక్కాలి. అనంతరం టూత్​పిక్​తో అటుఇటూ లైన్లు వచ్చేలా కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి.
Pesara Pappu Sweet
పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న స్వీట్లను నూనె వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకంలో వేసి 20 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Pesara Pappu Sweet
పంచదార (Getty Images)
  • 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే జ్యూసీ, టేస్టీ స్వీట్లు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

కిచెన్​లో నోరూరించే "వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్​లో ఉంటుంది!

నోరూరించే "జీడిపప్పు, టమోటా మసాలా కర్రీ" - అప్పటికప్పుడు టేస్టీ​గా ఇలా చేయండి!

