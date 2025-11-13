పెసరపప్పు, బియ్యప్పిండితో రుచికరమైన "స్వీట్" - ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
నిమిషాల్లో తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 12:50 PM IST
Moong Dal Sweet Recipe : పెసరపప్పు, బియ్యప్పిండిని వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తూ ఇలా స్వీట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే పైకి సాఫ్ట్గా లోపల జ్యూసీగా వస్తాయి. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- పాలు - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- యాలకులు - 2
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పెసరపప్పును కడిగి కుక్కర్లో వేయాలి. ఇందులోకి కప్పు పాలు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. అనంతరం ఉడికించిన పప్పును మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని కుక్కర్లో వేయాలి. ఇందులో అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. అనంతర మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి బాగా కలపాలి.
- చక్కెర కరిగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. పాకం జిగురుగా వచ్చిన తర్వాత మూతపెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పిండిలో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చేతులకు కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను లైట్గా ప్రెస్ చేస్తే చిన్న వడలాగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత మధ్యలో డిజైన్ కోసం చిటికెన వేలుతో మధ్యలో కాస్త నొక్కాలి. అనంతరం టూత్పిక్తో అటుఇటూ లైన్లు వచ్చేలా కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న స్వీట్లను నూనె వేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకంలో వేసి 20 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే జ్యూసీ, టేస్టీ స్వీట్లు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
