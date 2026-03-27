సమ్మర్​లో పొట్టకు హాయినిచ్చే "పచ్చడి" - అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

- పెసరపప్పు, ఎండుమిర్చితో రుచికరమైన "పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 5:25 PM IST

Summer Special Pachadi Recipe in Telugu : ఎండలు పెరిగిపోతున్న వేళ నోటికి ఏం తిందామన్నా అంతగా రుచించవు. అలాగని డైలీ పప్పుచారు, రసం, మజ్జిగ పులుసు వంటి వాటితోనే తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ సమ్మర్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో నోరూరించే "కాటుక పెసరపప్పు పచ్చడి". ఆంధ్ర ప్రాంతం వంటకమైన దీని టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఎండాకాలం ఒంటికి చలువ చేయడంతోపాటు పొట్టకు హాయినిస్తుంది. ఇంట్లో కూరగాయలేనప్పుడు ఇదొక మంచి ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే ఈ పాతకాలం పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూసేద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
  • రుచికి తగినన్ని - ఎండుమిర్చి
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు

బిహారీ స్పెషల్ "అచారీ వంకాయ కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్​తో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పచ్చడి కోసం ముందుగా ఒక బౌల్​లో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు నీట్​గా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట నుంచి గంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అలాగే, మరో గిన్నెలో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి వాటిని 30 నుంచి 50 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే వాటికి బదులుగా తగినన్ని పచ్చిమిర్చి అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • వీటితో పాటు ఇంకో గిన్నెలో గింజలు, నారలు లేని చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అది మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని రెడీ చేసుకోవాలి. అంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ గిన్నె తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును నీళ్లు వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండును నీళ్లతో సహా వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ రోట్లో రుబ్బినట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అంటే, అక్కడక్కడ ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయ, బరకగా నలిగిన పెసరపప్పు కనపడేవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పచ్చడిని మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు అవసరమనిపిస్తే ఎండుమిర్చి నానబెట్టిన నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు. నెక్ట్స్ పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :

  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • మూడ్నాలుగు ​స్పూన్లు - పోపు దినుసులు
  • అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • నాలుగు - ఎండుమిర్చి
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు), ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలను వేసి బాగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తే చాలు.
  • అయితే, వేడి తాలింపులో పచ్చడిని వేసినప్పుడు అది కాస్త గట్టిగా మారవచ్చు. అప్పుడు ఎండుమిర్చిని నానబెట్టుకున్న నీటిని కొద్దిగా వేసి, బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అంతే, అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో మంచి రుచికరంగా "కటిక పెసరపప్పు పచ్చడి" తయారవుతుంది!
  • ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టకున్నా నేరుగా కాస్త నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని తిన్నా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర రోలు అందుబాటులో ఉంట్లే ఇదే ప్రాసెస్​లో వన్​ బై వన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటూ పచ్చడిని సిద్ధం చేసుకోండి. ఇంకాస్త మంచి ఫ్లేవర్​తో మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది!

నోరూరించే కందిపప్పు తోటకూర గారెలు - ఎంతో టేస్టీగా!

పచ్చి చింతకాయలతో పసందైన "పప్పుచారు" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!

