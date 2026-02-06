పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే ఇవి చేసి పెట్టండి - ఇన్స్టెంట్ హోటల్ స్టైల్ గ్రీన్ చట్నీతో ఇష్టంగా తింటారు!
కరకరలాడుతూ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించే పెసర పకోడీలు - సింపుల్గా ఇలా చేసి పెట్టండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 9:56 AM IST
Pesara Pakodi Recipe : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే స్నాక్స్ అడగడం సహజం. అలాగని వారికి బయట దుకాణాల్లో దొరికే ఫుడ్ తెచ్చిపెట్టడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. వాటి తయారీలో ఎలాంటి నూనెలు వాడుతారో, ఎలా తయారు చేస్తారో? ఎన్ని రోజుల కిందటి పదార్థాలో కూడా తెలియదు. అందుకే పిల్లల ఆరోగ్యం రీత్యా ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలాంటి పెసర పకోడీలు చేసిపెట్టండి. ఇష్టంగా తినడమే కాదు. ఇంకా కావాలని అడుగుతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- జీలకర్ర -1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి తరుగు - 5
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా
గ్రీన్ చట్నీ కోసం :
- పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి - 3
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- పెరుగు - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 1 కప్పు పొట్టు పెసరపప్పు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని 2గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని ఓ గుప్పెడు పప్పు మినహా మిగిలినదంతా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మిగిలినదంతా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కోర్స్ గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు లేకుండానే గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీలకర్ర, దంచిన ధనియాలు, అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసుకోవాలి. ఫ్లేవర్ కోసం కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులు కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- పిండి జారుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యం పిండి వేసుకోవచ్చు. బియ్యం పిండి కొద్దిగా వేసుకోవడం వల్ల కరకరలాడుతుంటాయి. పిండి బాగా కలిపిన తర్వాత స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. పిండి మిశ్రమాన్ని పకోడీల మాదిరిగా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించడం వల్ల ఈ పకోడీలు లోపల పిండి కూడా చక్కగా వేగిపోతుంది. వేడి వేడిగా తింటుంటే ఎన్ని తింటున్నామో కూడా లెక్కపెట్టుకోరు.
- మిక్సీలోకి పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, అల్లం ముక్కలు, పుట్నాలు, ఉప్పు, బెల్లం ముక్క, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, నిమ్మరసం, పెరుగు వేసుకుని మెత్తంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నీళ్లు కూడా పోసుకుని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
