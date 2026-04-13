అమ్మమ్మల కాలం నాటి "పెసరపప్పు పచ్చడి" - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

పెసరపప్పుతో పప్పు, సాంబార్ రొటీన్ - ఇలా పచ్చడి చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:38 PM IST

Moong Dal Chutney Prepare : అందరి ఇండ్లలో పెసరపప్పు తప్పకుండా ఉంటుంది! చాలా మంది దీనితో పప్పు, ఫ్రై అంటూ వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పప్పుతో అద్దిరిపోయే పచ్చడిని చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ రెసిపీ అమ్మమ్మల కాలం నాటిది. ఇది చేయడానికి ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలేమీ లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్​ చేయకుండా పెసర పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు (200 గ్రాములు)
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 24
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - తగినంత
  • తాలింపు గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా ఇంకో చిన్న గిన్నెలో 20 ఎండుమిర్చి వేసి శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
  • అర గంట తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, ఎండుమిర్చి వేయాలి. అదేవిధంగా 20 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు నీళ్లతో సహా వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపుగింజలు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, నాలుగు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ తాలింపు చక్కగా వేగాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి బాగా కలపాలి.
  • అయితే వేడి తాలింపులో పచ్చడిని వేసినప్పుడు అది కాస్త గట్టి పడొచ్చు. అప్పుడు ఎండుమిర్చిని నానబెట్టిన నీటిని కొద్దిగా వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే అమ్మమ్మల కాలం నాటి పెసరపప్పు పచ్చడి తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువే తింటారు.

