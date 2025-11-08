ప్రొటీన్ రిచ్ పెసర్లతో కమ్మని "లడ్డూలు" - పాకంతో పనిలేదు - రుచి సూపర్!
- పెసర్లతో గారెలు కాదు - ఇలా లడ్డూలు చేసుకోండి, అద్దిరిపోతాయి!
Published : November 8, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 2:33 PM IST
Pesara Laddu Recipe: లడ్డూలు అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే లడ్డూల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. బూందీ లడ్డూ, మోతీచూర్, డ్రైఫ్రూట్స్ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడు రొటీన్గా తినే లడ్డూలు కాకుండా ప్రొటీన్ ఫుల్గా ఉండే పెసరపప్పుతో ఓసారి చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. టేస్ట్లోనే కాదు కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పైగా ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసర లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసర్లు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు -కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- బెల్లం - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి పెసర్లు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కడిగిన పెసర్లు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- పెసర్లు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- వేగిన పెసర్లు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- మరోసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి గ్రైండ్ చేసిన పెసర పొడి వేసి లో-ప్లేమ్లో వేయించాలి.
- పెసర మిశ్రమం నెయ్యిలో వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారడంతో పాటు సువాసన వస్తున్నప్పుడు పాన్ను దింపి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, ఓ నాలుగు చెంచాల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వడకట్టాలి. బెల్లం సిరప్ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేయించిన పెసరపొడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం, పెసరపొడి పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్, కొద్దిగా నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన పెసర లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పొట్టు ఉన్న పెసర్లు వాడితే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
- పెసరపప్పు ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి బెల్లం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే 1 కప్పు పెసర్లకు ముప్పావు కప్పు బెల్లం తీసుకుంటే సరి.
