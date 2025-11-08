ETV Bharat / offbeat

ప్రొటీన్​ రిచ్​ పెసర్లతో కమ్మని "లడ్డూలు" - పాకంతో పనిలేదు - రుచి సూపర్​!

- పెసర్లతో గారెలు కాదు - ఇలా లడ్డూలు చేసుకోండి, అద్దిరిపోతాయి!

Pesara Laddu Recipe
Pesara Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Pesara Laddu Recipe: లడ్డూలు అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే లడ్డూల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. బూందీ లడ్డూ, మోతీచూర్​, డ్రైఫ్రూట్స్​ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడు రొటీన్​గా తినే లడ్డూలు కాకుండా ప్రొటీన్​ ఫుల్​గా ఉండే పెసరపప్పుతో ఓసారి చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. టేస్ట్​లోనే కాదు కలర్​ఫుల్​గా కూడా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పైగా ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసర లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pesara Laddu Recipe
పెసర్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసర్లు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు -కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
  • బెల్లం - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Pesara Laddu Recipe
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి పెసర్లు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కడిగిన పెసర్లు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • పెసర్లు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • వేగిన పెసర్లు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోసారి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
Pesara Laddu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి గ్రైండ్​ చేసిన పెసర పొడి వేసి లో-ప్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • పెసర మిశ్రమం నెయ్యిలో వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారడంతో పాటు సువాసన వస్తున్నప్పుడు పాన్​ను దింపి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, ఓ నాలుగు చెంచాల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వడకట్టాలి. బెల్లం సిరప్​ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేయించిన పెసరపొడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Pesara Laddu Recipe
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • బెల్లం, పెసరపొడి పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​, కొద్దిగా నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన పెసర లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pesara Laddu Recipe
పెసర లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పొట్టు ఉన్న పెసర్లు వాడితే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
  • పెసరపప్పు ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి బెల్లం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే 1 కప్పు పెసర్లకు ముప్పావు కప్పు బెల్లం తీసుకుంటే సరి.

Last Updated : November 8, 2025 at 2:33 PM IST

PESARA LADDU RECIPE
MOONG DAL LADDU AT HOME
TASTY AND HEALTHY MOONG DAL LADDU
పెసర లడ్డూలు ఎలా చేయాలి
PESARA LADDU RECIPE

