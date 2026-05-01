ఇంట్లో కూరగాయలు లేవా? - ఇలా "పెరుగు పకోడీ" చేయండి! - అన్నంలోకి అదుర్స్!
Published : May 1, 2026 at 2:24 PM IST
Perugu Pakodi Recipe in Telugu : ఎండలు పెరిగే కొద్దీ ఈ కాలంలో పెరుగు లేదా మజ్జిగ వంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా వాటితో మజ్జిగ పులుసు, మరికొన్ని రెసిపీలు చేసుకుంటుంటాం. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా "మజ్జిగ పకోడీ" ట్రై చేయండి. దీన్నే "పెరుగు పకోడీ" అని కూడా అంటారు. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంట్లో వాళ్లందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలేనప్పుడు ఇది సూపర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ అద్దిరిపోయే మజ్జిగ పకోడీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
పకోడీ కోసం :
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు(చిన్న సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- వాము - ఒక టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
మజ్జిగ పులుసు కోసం :
- శనగపిండి - రెండు టీస్పూన్లు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
పెరుగు పుల్లగా మారిందని పడేస్తున్నారా? - వంటల్లో వాడితే అద్భుతమైన రుచి!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పకోడీని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కారం, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వాము, కాస్త బేకింగ్ సోడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పకోడీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చిక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ చిక్కగా ఉండాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లేదా పకోడీలా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి, ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా పిండి మొత్తాన్ని పకోడీల్లా వేయించుకుని టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మజ్జిగ పులుసు ప్రిపరేషన్ కోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, పెరుగు, పసుపు, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా విస్కర్తో బాగా కలుపుకోవాలి.
- మజ్జిగ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో మూడు గ్లాసులు లేదా తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - కొద్దిగా
- మినప్పప్పు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఇంగువ వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ దోరదోరగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మజ్జిగ మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుతూ ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా పొంగు వచ్చేవరకు మరిగించుకున్నాక చివరగా అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీస్పూన్ గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పకోడీలను వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు పక్కనుంచాలి. ఆ తర్వాత వేడి వేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "మజ్జిగ పకోడీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా పెరుగు పకోడీ ట్రై చేయండి. సమ్మర్లో మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు.
సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "పుదీనా పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి అద్భుతం!
అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "క్యాబేజీ పెరుగు పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!