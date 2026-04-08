ఎన్నడూ తినని రుచితో "పెరుగు ఊర కారం పచ్చడి" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
పెరుగుతో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 4:48 PM IST
Perugu Oora Karam Pachadi : కొందరికి భోజనంలో ఎన్ని కూరలున్నా ఏదో ఒక పచ్చడితో రెండు ముద్దలు తింటే తృప్తిగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారి కోసం కాస్త కారంగా ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెరుగు ఊర కారం పచ్చడిని పరిచయం చేస్తున్నాం. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - 40
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- జీలకర్ర - తగినంత
- ధనియాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- అల్లంతురుము - 2 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఇంగువ - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
- బెల్లం పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 35 ఎండుమిర్చిని తీసుకొని గింజలు తీసేసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పెరుగు వేసి గడ్డలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇందులోనే తుంచి పెట్టుకున్న మిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో పెరుగు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర, 30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, వేయించిన ధనియాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం తురుము వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక ఐదు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు యాడ్ చేసి వేయించాలి. ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇందులోనే అర కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- పచ్చడి దగ్గర పడి ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన అనంతరం తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల బెల్లం పొడి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరమైన పెరుగు ఊర కారం పచ్చడి తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
