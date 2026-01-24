ETV Bharat / offbeat

"పెరుగు చట్నీ" అంటే పోపు పెట్టడం కాదు! - ఇలా ట్రై చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

పెరుగు చట్నీలోకి ఇలాంటి మసాలా ట్రై చేయండి - చపాతీల్లోకీ తినేయొచ్చు!

majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 2:54 PM IST

MAJJIGA CHARU RECIPE IN TELUGU : పెరుగు చట్నీ, పెరుగు పచ్చడి, మజ్జిగ చారు, మజ్జిగ పులుసు! ఇలా ప్రాంతానికో పేరున్నా పెరుగులో కాసిన్ని నీళ్లు కలిపి పోపు పెట్టి చేసే రెసిపీ తెలుగు వారికి సుపరిచితమే. అయితే, మజ్జిగ చారు ఎప్పటిలాగా కాకుండా ఓ సారిలా భిన్నంగా ట్రై చేసి చూడండి రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు! చపాతీల్లోకి కూడా తినేలా చిక్కగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • సోంపు - అర స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ముందుగా పెరుగులో నీళ్లు కలిపి రెడీ చేసుకోవాలి.
  2. మజ్జిగలోకి మసాలా గ్రైండ్ చేసి రెడీ చేసుకోవాలి.
  3. చివరగా పోపు కలుపుకుంటే పెరుగు చట్నీ రెడీ
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నె లో పెరుగు తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. పెరుగు పచ్చడిలోకి తాజా పెరుగు మంచి రుచిగా ఉంటుంది. ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
majjiga_charu_recipe
majjiga_charu_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై అదే కడాయిలో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసిన పల్లీ పొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ పొడిని ముందుగా నీళ్లు పోసి కలుపుకున్న పెరుగులో వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని కలపాలి. చివరగా పోపు పెట్టుకుంటే చాలు! చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
  • పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు వేసుకుని వేయించాలి. చివరగా ఇంగువ కూడా వేసుకుని స్టవ్ కట్టేసి పెరుగు చట్నీలో కలుపుకుంటే చాలు!

