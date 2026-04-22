ఘుమఘుమలాడే "పెరుగు చికెన్ కర్రీ" - రొటీన్ రెసిపీని పక్కన పెట్టేస్తారు!

- పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు - రైస్, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Perugu Chicken (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 22, 2026 at 5:17 PM IST

Perugu Chicken : నాన్ వెజ్ ప్రియుల్లో చికెన్ కర్రీ అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. కానీ, ప్రతిరోజూ చేసే రొటీన్ పద్ధతిలో చేస్తే ఏం బాగుంటుంది? అందులో ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ ఉండదు. ఏదో చికెన్ వండేశామా? తినేశామా! అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా.. కొంచెం వెరైటీగా, కమ్మగా ఉండాలంటే మాత్రం వెరైటీ రెసిపీలను ట్రై చేయాల్సిందే. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పెరుగు-కోడి కూర. ఈ రెసిపీని అందరూ తప్పకుండా ప్రయత్నించాల్సిందే. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి! పెరుగులోని పులుపు, మసాలాల ఘాటు కలిసి ఈ వంటకానికి ఒక అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తాయి. మరి, ​ఈ టేస్టీ రెసిపీని ఎలా చేయాలో, ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకేజి చికెన్
  • కప్పు పెరుగు
  • ఆవాలు -1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ఒకటి
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్- 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు- 1 స్పూన్
  • పసుపు- 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • గరం మాసాలా- 1 స్పూన్

హాట్​ అండ్​ స్పైసీ "చికెన్​ చుక్క" - కేరళ స్టైల్లో చేస్తే టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

​తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో మూడు స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఆవాలు వేయాలి. అవి చిటపటలాడిన తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయలు నిలువుగా కట్ చేసుకుంటే మంచిది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. ఫ్రెష్ గా అప్పుడే నూరిన అల్లం బాగుంటుంది.
  • అనంతరం రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
  • ​ఇప్పుడు అందులో శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అందులోనే ఒక స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ లోని నీరంతా పోయి, ముక్కలు చక్కగా మగ్గేంత వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ​చికెన్ కాసేపు వేగిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, కారం, ధనియాల పొడి వేసుకొని కాసేపు కలుపుకోవాలి.
  • మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టి, కారం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి.
  • పెరుగు వేసిన తర్వాత గ్రేవీ మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే, అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువగా లేకుండా చూసుకోండి.
  • ​చికెన్ ముక్కలు పూర్తిగా ఉడికి, గ్రేవీ దగ్గర పడిన తర్వాత చివరలో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అద్దిరిపోయే పెరుగు-కోడికూర రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది. ఇది రెగ్యులర్ గా చేసుకునే చికెన్ కర్రీ కంటే భిన్నంగా, చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
  • వేడి వేడి అన్నం లేదా చపాతీలలోకి ఈ వెరైటీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి

చికెన్​తో క్రంచీ "మసాలా వడలు" - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​కు కిర్రాక్​ ఉంటాయి! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

