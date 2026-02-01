పాలు పోసి చేసే "ఉప్మా" - వద్దన్న వారే ఇష్టంగా తింటారు!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఉప్మా రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 12:02 PM IST
Upma Recipe Making in Telugu : సింపుల్గా చేసుకునే టిఫిన్స్లో ఉప్మా ఒకటి. చాలా ఇండ్లలో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా సేమియా ఉప్మా, రవ్వ ఉప్మా వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ చాలా మంది దీనిని తినేందుకు ఇష్టపడరు. ఇక ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఉప్మా చేసి పెట్టండి.
వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అలాగే దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా తయారవుతుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే ఈ స్పెషల్ ఉప్మాను ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పదండి "పచ్చిమిర్చి పచ్చడి" టేస్ట్ చేద్దాం - చపాతీ, దోసెల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 15
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- పాలు - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం వేగాక ఓ ప్లేట్లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇదే పాన్లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే 15 జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా మూడు కప్పుల నీళ్లు, కప్పు పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం పొంగు రాగానే వేయించిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు నెయ్యి వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు.
స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదం బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!
టమోటాలతో నోరూరించే "దోసెలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!