పాలు పోసి చేసే "ఉప్మా" - వద్దన్న వారే ఇష్టంగా తింటారు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఉప్మా రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

Upma
Upma (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Upma Recipe Making in Telugu : సింపుల్​గా చేసుకునే టిఫిన్స్​లో ఉప్మా ఒకటి. చాలా ఇండ్లలో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా సేమియా ఉప్మా, రవ్వ ఉప్మా వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ చాలా మంది దీనిని తినేందుకు ఇష్టపడరు. ఇక ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఉప్మా చేసి పెట్టండి.

వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అలాగే దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా తయారవుతుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే ఈ స్పెషల్ ఉప్మాను ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Upma
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - పావు కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 15
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • పాలు - ఒక కప్పు
Upma
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం వేగాక ఓ ప్లేట్​లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇదే పాన్​లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
Upma
పాలు (Getty Images)
  • ఇందులోనే 15 జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా మూడు కప్పుల నీళ్లు, కప్పు పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పొంగు రాగానే వేయించిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Upma
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు నెయ్యి వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Upma
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు.

MILK UPMA MAKING PROCESS
ఉప్మా తయారీ విధానం
NEW STYLE UPMA PREPARATION
RAVA UPMA RECIPE
UPMA RECIPE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

