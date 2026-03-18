పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో అసలైన "ఉగాది పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే షడ్రుచులతో అద్దిరిపోతుంది!
ఉగాది పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : March 18, 2026 at 10:06 AM IST
Ugadi Pachadi Recipe in Telugu : ప్రతి పండక్కీ ఏదో ఒక స్పెషల్ వంటకం ఉండనే ఉంటుంది. అలాగే, తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజున అందరూ తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక రెసిపీ ఉంది. అదే, "ఉగాది పచ్చడి". తీపి, కారం, ఉప్పు, పులుపు, చేదు, వగరు ఇలా ఆరు రుచులు మేళవించి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ పచ్చడికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఈ ఉగాది పచ్చడి వెనుక సంప్రదాయంతోపాటు అంతకుమించి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ ఉన్నాయి. వసంత రుతువులోకి ప్రవేశిస్తున్న వేళ శారీరకంగా, మానసికంగా తలెత్తే మార్పుల్ని కట్టడి చేసి ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా ఉంచడానికి ఈ షడ్రుచులు ఎంతగానో తోడ్పడతాయనేది నిపుణుల మాట.
అయితే, చాలా మందికి ఈ ఉగాది పచ్చడిని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. కొందరు పులుపు కోసం కాస్త చింతపండు ఎక్కువ వేస్తే, మరికొందరు తీపి కోసం బెల్లం, ఇలా తమకు నచ్చిన పదార్థాలను ఎక్కువగా వేసుకుంటుంటారు. ఇంకొందరైతే పండ్ల ముక్కలు వేసి రెడీ చేస్తుంటారు. కానీ, ఆరు రుచులను సరిసమానంగా వేసినప్పుడే ఉగాది పచ్చడికి అసలైన అర్థం. మరి, 2026 మార్చి 19న "శ్రీ పరాభవ నామ" సంవత్సరంలోకి అడుగిడుతోన్న వేళ అసలు సిసలైన ఉగాది పచ్చడిని పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొత్త చింతపండు - 35 నుంచి 40 గ్రాములు
- మిరియాలు - 20
- బెల్లం తురుము - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మామిడి పిందె - ఒకటి(చిన్న కాయ)
- రాళ్ల ఉప్పు - ముప్పావు టీస్పూన్
- వేప పూత - ఒక టేబుల్స్పూన్
ఉగాది పండగ మార్చి 19 లేదా 20? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు?
తయారీ విధానం :
- షడ్రుచులను పంచే అసలైన ఉగాది పచ్చడి తయారీకి ముందుగా పులుపు కోసం చింతపండు నీళ్లను రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం కొత్త చింతపండు తీసుకుని అందులో పొట్టు, గింజలు, నారలు లేకుండా తీసేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక కొత్త గిన్నె లేదా మట్టి పాత్ర తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో గింజలు తీసేసుకున్న చింతపండు వేసి 200ml మంచి నీళ్లు పోసి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- చింతపండు నానేలోపు పచ్చడిలోకి అవసరమైన ఇతర పదార్థాలను రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- చేదు కోసం వేప పూత సిద్ధం చేసుకోవాలి. కాడలు, మొగ్గలు వంటివి లేకుండా కేవలం వేప పూరేకులు తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో ఉంచాలి.
- అలాగే, కారం, ఉప్పు రుచి కోసం మిరియాలు, రాళ్ల ఉప్పును మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇక వగరు కోసం మామిడి పిందెలు ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే, మామిడి కాయలైతే పుల్లగా ఉంటాయి. అందుకే, వగరు ఉండాలంటే మాత్రం కాయ దశలో ఉన్న మామిడి పిందెలు తీసుకోవాలి.
- ఆ మామిడిని నీట్గా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్ట్స్ తీపి కోసం బెల్లాన్ని సన్నగా తురిమి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చింతపండు మంచిగా నానిందనుకున్నాక గట్టిగా పిండి తొక్కను పడేసుకుంటే గుజ్జు తయారవుతుంది.
- అలా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వేప పూత, దంచుకున్న మిరియాలు-రాళ్ల ఉప్పు మిశ్రమం, తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం, కట్ చేసిన సన్నని మామిడి ముక్కలు వేసి బెల్లం కరిగేంత వరకు కలపాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత నైవేద్యంగా సమర్పించి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, షడ్రుచుల మేళవింపుతో అసలు సిసలైన "ఉగాది పచ్చడి" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, పండగ వేళ మీరూ ఈ కొలతలతో ఉగాది పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ అసలైన రుచిని ఆస్వాదిస్తారు.
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం కొత్త చింతపండును వాడితే బెటర్.
- అలాగే, మీరు చింతపండును గోరువెచ్చని వాటర్లో నానబెడితే చాలా త్వరగా నానుతుంది.
- ఉగాది పచ్చడిని పాత్రలో కాకుండా కొత్త మట్టి కుండలో తయారు చేస్తే ఆ టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది, ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఉగాది పచ్చడి పరమార్థం నేటి యువత తప్పక తెలుసుకోవాలి, జీవితంలో తొణకకుండా సాగిపోతారు!
నిమ్మ, చింతపండు పులిహోర రొటీన్ - ఉగాదికి "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" చేయండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్!