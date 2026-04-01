అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "అల్లం పచ్చడి" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్! - 4 నెలలు నిల్వ!
- అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే పచ్చడి - తియ్య తియ్యగా, కారం కారంగా సూపర్ టేస్ట్!
Published : April 1, 2026 at 9:29 AM IST
Old Style Ginger Pickle Recipe : మనలో చాలా మంది మామిడికాయ, టమాటా పచ్చడి తర్వాత ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాటిల్లో "అల్లం పచ్చడి" ఒకటి. ఇది మార్నింగ్ టిఫెన్స్తోపాటు వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. అందుకే మీకోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా వెరైటీగా చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే "అల్లం నిల్వ పచ్చడి". ఇది తియ్య తియ్యగా, కారంకారంగా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. నోటికి ఏమీ రుచించనప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలోకి దీన్ని కాస్త వేసుకుని తిన్నారంటే ఎక్కడా లేని హుషారు వచ్చి ప్లేట్ మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు. అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ పచ్చడి. ఇది అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా పాత కాలం పద్ధతిలో ఈ పర్ఫెక్ట్ అండ్ టేస్టీ అల్లం పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం - 200 గ్రాములు
- ఆవాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పొట్టు మినప్పప్పు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - ఆరేడు రెమ్మలు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 800 గ్రాములు
- చింతపండు గుజ్జు - 800 గ్రాములు
- కారం - 200 గ్రాములు
- ఉప్పు - 100 గ్రాములు (రుచికి తగినంత)
- నూనె - అర లీటర్
- ఇంగువ - ఒక చెంచా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ నిల్వ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా అల్లం తీసుకుని స్పూన్ లేదా పీలర్తో పైన పొట్టును లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై పొట్టు తీసిన అల్లాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలను వేసి వాటర్ వేయకుండా మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద కడాయి ఉంచి అందులో ఆవాలు, మెంతులు, పొట్టు మినప్పప్పు, నాలుగు చుక్కల నూనె వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ సగం పైన వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ధనియాలను వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కూడా కాస్త వేగాక శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా తుడిచిన కరివేపాకు వేసుకుని లో-ఫ్లేమ్లోనే అందులోని చెమ్మ మొత్తం పోయి మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని జీలకర్ర కూడా వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో 100 ఎంఎల్ వాటర్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు అందులో బెల్లం తురమును వేసుకుని తీగ పాకం కంటే కాస్త తక్కువ పాకం వచ్చి నురగ నురగగా వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం పేస్ట్ను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, చింతపండు గుజ్జును కూడా జత చేసి బాగా కలపాలి. ఆపై రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుని మంచిగా కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి పాకం సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద మరో కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి మరిగించుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఇంగువ, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాల పొడి, కారం(రుచికి తగినంత) వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు కూడా వేసుకుని ఎక్కడా గడ్డలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న అల్లం మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఇక ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో తియ్య తియ్యగా, కారంకారంగా నోరూరించే అల్లం నిల్వ పచ్చడి సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడి అసలైన రుచి తెలవాలంటే రెండు మూడు రోజులు ఊరనిచ్చి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
- ఇక్కడ చెప్పిన కొలతలతో అల్లం నిల్వ పచ్చడిని ట్రై చేశారంటే ఇది కనీసం 3 నుంచి 4 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో దీన్ని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే చాలు.
