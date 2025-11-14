పచ్చికారంతో "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే అద్దిరిపోయే రుచి!
- ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు! - రుచితోపాటు చక్కని ఆరోగ్యం
Published : November 14, 2025 at 9:57 AM IST
Chikkudukaya Curry with Pachi Karam : పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే కూరగాయల్లో చిక్కుడుకాయ ఒకటి. ఫైబర్ ఒక్కటే కాదు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలకు చిక్కుడు నిలయం. పోషక ప్రియమైన చిక్కుడుతో ఎండుకారం వేసి చేసే కూరల కంటే పచ్చికారంతో చేసుకునే రెసిపీలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా వండినా అంత బాగా కుదరవు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పచ్చికారంతో "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" ట్రై చేసి చూడండి.
ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే ఈ కర్రీ భలే కమ్మగా కుదురుతుంది. పైగా, ప్రస్తుతం కార్తిక మాసం నడుస్తుండడంతో చాలా మంది ఉల్లి, వెల్లుల్లిని ముట్టరు. అలాంటి వారికీ ఈ రెసిపీ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసుకునే వారు ఈ పద్ధతిలో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారంను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడుకాయ ముక్కలు - పెద్ద కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు (తగినన్ని)
- అల్లం తరుగు - రెండు చెంచాలు
- జీలకర్ర - చెంచా
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- మినప్పప్పు - చెంచా
- శనగపప్పు - చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - పావుచెంచా
పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కూర" - కూరగాయలేమి లేకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడుకాయలను తీసుకుని సైడ్స్ వెంబడి ఉండే పీచు తీసేసి మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి లేదా తుంచుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న చిక్కడుకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, అల్లం, జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ చిక్కుడుకాయలు మంచిగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చిక్కుడుకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" కర్రీ అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారిలా చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
పాలతో "రవ్వ కట్లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!
టమాటాలతో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - వెరైటీగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!