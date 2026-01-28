ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

మురుకులను ఓసారి ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

Miriyala Murukulu
Miriyala Murukulu (ETV Bharat)
January 28, 2026

Miriyala Murukulu Making Process : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్​ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్​గా కూడా తింటారు. ఇందులో మురుకులు కూడా ఒకటి. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే మిరియాల మురుకులు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి.

ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! పిల్లలు పాఠశాల​ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇవి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరీ టేస్టీటేస్టీ మిరియాల మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Miriyala Murukulu
మిరియాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఉప్పు - తగినంత
Miriyala Murukulu
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల శనగపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిరియాలజీలకర్ర పొడి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల వేడి నూనె యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని మరీ గట్టిగా కాకుండా చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్​గా కలపాలి.
Miriyala Murukulu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మురుకుల గొట్టంలో స్టార్​ షేప్ ఉన్న బిళ్లను ఉంచి ఆయిల్ వేయాలి. అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఇందులో పెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా మురుకులను వత్తుకోవాలి.
Miriyala Murukulu
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే మిరియాల మురుకులు రెడీ అయినట్లే!
Miriyala Murukulu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఈ మురుకులను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

