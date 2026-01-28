నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
మురుకులను ఓసారి ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 5:04 PM IST
Miriyala Murukulu Making Process : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్గా కూడా తింటారు. ఇందులో మురుకులు కూడా ఒకటి. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే మిరియాల మురుకులు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి.
ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! పిల్లలు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇవి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరీ టేస్టీటేస్టీ మిరియాల మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల శనగపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాలజీలకర్ర పొడి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేడి నూనె యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని మరీ గట్టిగా కాకుండా చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్గా కలపాలి.
- ఇప్పుడు మురుకుల గొట్టంలో స్టార్ షేప్ ఉన్న బిళ్లను ఉంచి ఆయిల్ వేయాలి. అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఇందులో పెట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా మురుకులను వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే మిరియాల మురుకులు రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత ఈ మురుకులను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
