ఎగ్ కర్రీ ఇలా చేశారంటే అస్సలు మర్చిపోరు - ప్లేట్లు ఖాళీ చేస్తారు!
"పెప్పర్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ" - దాబా స్టైల్లో ఓ సారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 4:59 PM IST
EGG CURRY : బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ, ఎగ్ ఫ్రై, టమోటా ఎగ్, ఎగ్ బుర్జీ ఇవన్నీ ఎప్పుడూ చేసుకునేవే. కానీ, ఎప్పుడైనా ఇలా పెప్పర్ ఎగ్ గ్రేవీ కర్రీ ట్రై చేశారా? ఎంతో టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడుతుంది. బగారా రైస్, వేడి వేడి తెల్లన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక చపాతీ, రోటీల్లోకి ప్రతి ముక్క గుడ్డుతో తినేయొచ్చు. ఇలాంటి పెప్పర్ ఎగ్ రెసిపీని మీరు కూడా ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
చేపల కర్రీ టేస్టంతా ఈ కిటుకులోనే! - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మిస్కారు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 6 లేదా 8
- మిరియాలు - ఒక స్పూన్
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - ఒక స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- టమోటాలు - 4
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - 6
- పెరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉల్లి తరుగు - 3 మీడియం సైజు
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నూనె - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కసూరి మేతి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కోడిగుడ్లు ఉడికించుకోవాలి. గుడ్డు చెదరకుండా పొట్టు బాగా రావాలంటే స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని నీళ్లుపోసుకుని మరిగే సమయంలో ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, నిమ్మచెక్క వేసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చాలు.
- ఇపుడు ఉడికించిన గుడ్లను సగానికి నిలువునా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లోకి ఒక స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ సోంపు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు టమోటాలు పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి. అందులోనే పుదీనా, కొత్తిమీర, పెరుగు, ఉప్పు, జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుని సగానికి కట్ చేసుకుని ఎగ్స్ బోర్లా పెట్టి వేయించాలి. అందులోనే కొద్దిగా కారం, పసుపు, ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసిన మసాలాలో కొద్దిగా వేసుకుని ఉల్లి తరుగు కూడా చల్లుకోవాలి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. ఎగ్స్ రెండు వైపులా వేపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకుని ఉల్లితరుగు వేసి బాగా వేయించాలి. రంగు మారే వరకు వేయిస్తే గ్రేవీ రుచి చాలా బాగుంటుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వాసనపోయే వరకు వేయించాక గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా మిశ్రమం వేసి కలపాలి. నూనె పైకి తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా, గ్రైండ్ చేసిన మసాలా వేసుకుని నూనెలో ఫ్రై చేయాలి. ఆతర్వాత గ్రేవీ కోసం నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించాలి. ఇపుడు రోస్ట్ చేసిన ఎగ్స్, కసూరి మేతి, కొత్తిమీర వేసుకుని రెండు, మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. బగారా రైస్లోకి ఈ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
పుల్లపుల్లని "కడప కారం దోసెలు" - వీటిని ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!
గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ఇలా పెడితే ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటుంది - ఆరబెట్టే అవసరమే లేదు!