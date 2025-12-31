ETV Bharat / offbeat

న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ "పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై" - 20 నిమిషాల్లో ఇలా ట్రై చేయండి!

సింపుల్ చికెన్ ఫ్రై - అప్పటికప్పుడు ఈ పద్ధతిలో కుక్ చేయండి!

pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
PEPPER CHICKEN FRY RECIPE : చికెన్ ఫ్రై కావాలనుకుంటే ఇలా సింపుల్​గా 20 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోండి. ఈ ఫ్రై రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. న్యూ ఇయర్ పార్టీల్లాంటి సమయాల్లో ఇలాంటి చికెన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు.

"న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై" - రెస్టారెంట్ స్టైల్ టేస్ట్ ఇంట్లోనే, ఈజీగా!

pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)
  • మిరియాలు - 2 స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచుల ముక్క
  • ఎండు మిర్చి - 12
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • స్టెప్ 1 : చికెన్ ఫ్రై కోసం ముందుగా మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ధనియాలు, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. మందపాటి కడాయిలో వేయిస్తే మసాలా దినుసులు చక్కగా లోపలి వరకు వేగుతాయి. వేగిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)
  • స్టెప్ 1 : ఇపుడు చికెన్ శుభ్రం చేసుకుందాం. కాస్త పసుపు, నిమ్మరసం పిండుకొని రెండు సార్లు నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేసి తడి లేకుండా గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేస్తే ఫ్రై టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే 2 స్పూన్ల అల్లం వేసుకోవాలి. అల్లం వాసన పోయిన తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఈ ఫ్రై లోకి ప్రత్యేకించి ఎండుకారం ఉండదు.
pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)
  • చికెన్ ముక్కలను ఐదారు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలు నీళ్లు వదిలే వరకు మూత పెట్టి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూత పెట్టుకుని ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పొడిలో సగం వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి.
pepper_chicke_fry_recipe
pepper_chicke_fry_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత మరో సగం చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత వేసుకుని ఇంకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మసాలా చికెన్ ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలపాలి. చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకునే చికెన్ ఫ్రై అతి తక్కువ సమయంలో రెడీ అవుతుంది.

