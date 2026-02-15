రైతులకు నెల నెలా రూ.3 వేల పెన్షన్ - ఎంత కట్టాలి? ఎవరు అర్హలు?
రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ "సూపర్ స్కీమ్" - నెలకు రూ.55 కడితే చాలు!
Pension Scheme for Farmers : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతన్నల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, చాలా పథకాలు వారు వ్యవసాయం చేస్తున్నంతకాలం మాత్రమే అండగా నిలుస్తాయి. కానీ, వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఎలాంటి ఆదాయ వనరులు ఉండవు. అలాంటి టైమ్లో రైతులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సూపర్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. దీనిలో చేరారంటే నెల నెలా రూ.3వేల పెన్షన్ పొందవచ్చు. వ్యవసాయం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకుంటే వయసు పైబడిన తర్వాత ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా హ్యాపీగా జీవించేయొచ్చు. మరి, వృద్ధాప్యంలో అన్నదాతలకు అండగా నిలుస్తున్న ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకమేంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా చేరాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వయసు పైబడిన చిన్న, సన్నకారు రైతులకు అండగా ఉండేందుకు కేంద్రం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆ పథకమే "ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మాన్ధన్ యోజన (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana - PMKMY)". ప్రభుత్వ అధికారులు, ఉద్యోగుల తరహాలో రైతులకు పింఛను ప్రయోజనాలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ను రూపొందించారు. ఈ పథకంలో చేరిన అన్నదాతలు 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు కనీసం రూ.3 వేల చొప్పున పెన్షన్ పొందచ్చు. ఇందులో చేరాలంటే రైతులు కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
ఎవరు అర్హులంటే?
- ఈ స్కీమ్లో చేరాలంటే రైతులు 18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి.
- దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల భూ రికార్డుల్లో పేర్లు ఉండాలి.
- అలాగే, వారు 2 హెక్టార్ల వరకు సాగు చేయదగిన భూమిని కలిగి ఉండాలి. అలాంటి చిన్న, సన్నకారు రైతులందరూ ఈ పథకంలో చేరవచ్చు.
- వీరు ఈ పథకానికి అనర్హులు :
- నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఎన్పీఎస్), ESI స్కీమ్, EPFO పరిధిలో ఉన్నవారు, ఏవైనా ఇతర చట్టబద్ధమైన సామాజిక భద్రత పథకాల పరిధిలో ఉన్నవారు ఈ పథకంలో చేరడానికి అనర్హులు.
- అలాగే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, జాతీయ పెన్షన్ పథకాన్ని ఎంచుకున్న రైతులు, ఆర్థికంగా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నవారు ఈ స్కీమ్కు అనర్హులు.
నెల నెలా ఎంత కట్టాలంటే?
- ఈ స్కీమ్లో చేరిన రైతులు ప్రతి నెలా రూ.55 నుంచి రూ.200 వరకు ప్రీమియం కట్టాలి.
- అయితే, ఈ ప్రీమియం అనేది వయసును బట్టి మారుతుంది. అంటే, చేరే వారి వయసును బట్టి ప్రీమియం ఉంటుంది.
- ఈ పథకంలో చేరిన అన్నదాతలు వారి వయస్సు ప్రకారం 60 సంవత్సరాలు నిండేవరకు ప్రతినెలా ప్రీమియం చెల్లించాలి.
- రైతు చెల్లించిన ప్రీమియంను బట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సమానమొత్తంలో బీమా కంపెనీకి చెల్లిస్తుంది.
- ఉదాహరణకు 18 ఏళ్లు ఉన్న రైతు నెలకు రూ.55 చొప్పున చెల్లిస్తే, కేంద్రం తన వాటాగా మరో రూ.55 కలిపి బీమా కంపెనీకి రూ.110 చెల్లిస్తుంది.
రైతు మరణిస్తే జీవిత భాగస్వామికి పెన్షన్ :
- ఈ పథకంలో చేరిన రైతు మరణిస్తే వారి జీవిత భాగస్వామి దీన్ని కొనసాగించవచ్చు. 60 ఏళ్లు నిండిన తరువాత రూ.3 వేల చొప్పున పెన్షన్ అందిస్తారు.
- ఒకవేళ ఈ స్కీమ్లో చేరిన రైతు వయసు నిండిన తర్వాత మరణిస్తే జీవిత భాగస్వామికి సగం పింఛన్ను ఇస్తారు.
- పథకాన్ని కొనసాగించేందుకుగానూ కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు రైతు తనవాటా ప్రీమియంను నిర్దేశిత తేదీ ప్రకారం కట్టాలి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మాన్ధన్ యోజన పూర్తిగా స్వచ్ఛందం.
ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి కావాల్సిన పత్రాలు :
- రైతు పాస్పోర్ట్ ఫొటో
- ఇంటి అడ్రస్ ప్రూఫ్
- ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- వయసు నిర్ధారణ పత్రం(ఆధార్, ఓటర్ కార్డు వంటివి)
- సాగు భూమి ధ్రువీకరణ పత్రం
- బ్యాంక్ పాస్బుక్
- ఆధార్ కార్డు
- రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ అవసరం పడుతుంది.
ఎలా చేరాలంటే?
- ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మాన్ధన్ యోజన పథకానికి తగిన అర్హతలు కలిగిన రైతులు తమకు దగ్గరలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్/ మీ సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లి పీఎం కిసాన్ కేఎంవై పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- తర్వాత అధికారులు వెరిఫై చేసి అర్హులను గుర్తిస్తారు.
- అర్హులైన రైతులు పీఎం కిసాన్ పథకానికి అనుసంధానమైన బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి ప్రీమియం నగదు చెల్లించాలి.
- ఇలా స్కీమ్లో చేరిన రైతులు 40 ఏళ్ల వరకు ప్రీమియం చెల్లించాక 60 ఏళ్ల తర్వాత నెల నెలా రూ.3 వేల పెన్షన్ పొందుతారు.
