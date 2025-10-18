ETV Bharat / offbeat

పండక్కి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పన్లేదు! - పేనీలతో ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే "పాయసం"!

పాయసాన్నీ ఈ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేయండి - చాలా బాగుంటుంది

Peni Payasam
Peni Payasam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025

Peni Payasam in Telugu : వెలుగులు విరజిమ్మే దీపావళి వచ్చేసింది. దీపావళి అంటేనే టపాసులతో పాటు వాటికి జోడీగా స్వీట్లు ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తీపి పదార్థాలను అందరికీ పంచుతారు! ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో రకరకాల మిఠాయిలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు పండగ వేళ స్వీట్లను బయట కొనుగోలు చేసి తెస్తుంటారు. అందుకే మీలాంటి వారి కోసమే నిమిషాల్లో తయారయ్యే సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అది కూడా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే నోరూరించే టేస్టీ పేనీల పాయసం. ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచి కూడా రెగ్యులర్ పాయసంతో పోలిస్తే సరికొత్తగా ఉంటుంది. పేనీలతో చేసిన ఈ పాయసాన్ని పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Peni Payasam
పేనీలు (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పేనీలు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Peni Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పేనీల పాయసం చేయడానికి ముందుగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్స్​ని కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా పేనీలను తీసుకొని ఒక కప్పు వచ్చేలా తుంచుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Peni Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే నెయ్యిలో ఒక కప్పు పేనీలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే గిన్నెలో రెండు కప్పుల పాలు పోసి వేడి చేయాలి. మిల్క్ వేడైన తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు, చిటికెడు వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Peni Payasam
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న పేనీలను వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డైఫ్రూట్స్ వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
Peni Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పేనీల పాయసం మీ ముందుటుంది!

