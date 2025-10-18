పండక్కి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పన్లేదు! - పేనీలతో ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే "పాయసం"!
పాయసాన్నీ ఈ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేయండి - చాలా బాగుంటుంది
Peni Payasam in Telugu : వెలుగులు విరజిమ్మే దీపావళి వచ్చేసింది. దీపావళి అంటేనే టపాసులతో పాటు వాటికి జోడీగా స్వీట్లు ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తీపి పదార్థాలను అందరికీ పంచుతారు! ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో రకరకాల మిఠాయిలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు పండగ వేళ స్వీట్లను బయట కొనుగోలు చేసి తెస్తుంటారు. అందుకే మీలాంటి వారి కోసమే నిమిషాల్లో తయారయ్యే సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
అది కూడా ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే నోరూరించే టేస్టీ పేనీల పాయసం. ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచి కూడా రెగ్యులర్ పాయసంతో పోలిస్తే సరికొత్తగా ఉంటుంది. పేనీలతో చేసిన ఈ పాయసాన్ని పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- వంటసోడా - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పేనీలు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- పేనీల పాయసం చేయడానికి ముందుగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్స్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా పేనీలను తీసుకొని ఒక కప్పు వచ్చేలా తుంచుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో ఒక కప్పు పేనీలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే గిన్నెలో రెండు కప్పుల పాలు పోసి వేడి చేయాలి. మిల్క్ వేడైన తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు, చిటికెడు వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న పేనీలను వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డైఫ్రూట్స్ వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి పేనీల పాయసం మీ ముందుటుంది!
