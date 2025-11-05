తియ్యని "సజ్జ వడలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 12:29 PM IST
Sajja Vadalu Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తుంటారు. అలాగే చిరుధాన్యాలు ఉపయోగించి మిఠాయిలు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే సజ్జ వడలు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తియ్యగా, ఎంతో బాగుంటాయి. తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ సజ్జ వడలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సజ్జలు - 1 కేజీ
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 16
- బెల్లం తురుము - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కేజీ సజ్జలను తీసుకొని నీళ్లు పోసి మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత క్లాత్ మీద వేసి గంట సేపు ఆరబెట్టాలి. గంట సేపటి తర్వాత సజ్జలను మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సజ్జ పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, 16 యాలకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని సజ్జపిండిలో వేసి బాగా కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కేజీ బెల్లం తురుము, అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు బెల్లం వాటర్ను వడగట్టి సజ్జపిండిలో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా ఐదు నిమిషాల పాటు ఒత్తుకుంటూ కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అర గంట తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగాకొద్దిగా పిండిని తీసుకొని తడి క్లాత్ మీద వడ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- అనంతరం సజ్జ వడలను ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇక అంతే కమ్మని సజ్జ వడలు రెడీ అయినట్లే! ఆ తర్వాత సజ్జ వడలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండూ తింటారు!
