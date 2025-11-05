ETV Bharat / offbeat

తియ్యని "సజ్జ వడలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

టేస్టీ సజ్జ వడలు - ఈ పద్ధతిలో కొత్తవారు కూడా సింపుల్​గా చేసేయచ్చు!

Sajja Vadalu
Sajja Vadalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Sajja Vadalu Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తుంటారు. అలాగే చిరుధాన్యాలు ఉపయోగించి మిఠాయిలు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే సజ్జ వడలు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తియ్యగా, ఎంతో బాగుంటాయి. తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ సజ్జ వడలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

రుచికరమైన "టమోటా పప్పు" - ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ టేస్ట్!

Sajja Vadalu
సజ్జలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సజ్జలు - 1 కేజీ
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 16
  • బెల్లం తురుము - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Sajja Vadalu
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కేజీ సజ్జలను తీసుకొని నీళ్లు పోసి మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత క్లాత్​ మీద వేసి గంట సేపు ఆరబెట్టాలి. గంట సేపటి తర్వాత సజ్జలను మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సజ్జ పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, 16 యాలకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని సజ్జపిండిలో వేసి బాగా కలపాలి.
Sajja Vadalu
యాలకులు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర కేజీ బెల్లం తురుము, అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు బెల్లం వాటర్​ను వడగట్టి సజ్జపిండిలో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా ఐదు నిమిషాల పాటు ఒత్తుకుంటూ కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Sajja Vadalu
కొబ్బరి (Getty Images)
  • అర గంట తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగాకొద్దిగా పిండిని తీసుకొని తడి క్లాత్​ మీద వడ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం సజ్జ వడలను ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఇక అంతే కమ్మని సజ్జ వడలు రెడీ అయినట్లే! ఆ తర్వాత సజ్జ వడలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండూ తింటారు!

