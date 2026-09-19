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ఒక్క రీల్​తో కోట్ల వ్యాపారం - పెళ్లయిన ఏడాదిలోనే పెద్ద బిజినెస్!

ఆమె కాలేజీ టాపర్ అయినప్పటికీ పెళ్లి కారణంగా ఉన్నత చదువులు ఆపేసింది. యాదృచ్ఛికంగా చేసిన ఓ రీల్ బిజినెస్ వైపు అడుగులు వేయించింది. 'పావనీస్ మాడుగుల హల్వా' యజమాని బుగత పావని సక్సెస్ స్టోరీ!

bugata pawani
బుగత పావని (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:40 AM IST

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Women Success Stories : జీవితం ఎప్పుడు, ఏ మలుపు తీసుకుంటుందో అస్సలు ఊహించలేం. కానీ, అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే అనుకున్న మార్గంలో అడుగులు వేయగలం. ఆశలు, ఆశయాలను నెరవేర్చుకోగలం. కాలేజీ టాపర్​ అయినటువంటి ఓ యువతి పెళ్లి తర్వాత ఇంటికే పరిమితమైంది. ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేకున్నా, తనను తాను నిరూపించుకోవాలనే తపన ఆమెది. ఈ క్రమంలో యాధృచ్ఛికంగా చేసిన ఓ రీల్ ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన బుగత పావని గురించి ఈ కథనం.

అనకాపల్లి జిల్లా, దేవరాపల్లి మండలం, వాకపల్లి గ్రామానికి చెందిన పావనిది వ్యవసాయ కుటుంబ నేపథ్యం. తల్లిదండ్రుల పేర్లు రాజేశ్వరి, వెంకటరమణ. మారుమూల పల్లె. తను ఫోన్‌ పట్టుకుని గలగలా మాట్లాడుతూ, చలాకీగా వీడియోలు తీస్తుంటే 'అవసరమా' అన్నారు ఇరుగుపొరుగు, తెలిసినవాళ్లంతా. కానీ, ఆ వీడియోలే ఆమె వ్యాపారవేత్తగా మారడంలో కీలకమయ్యాయి.

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అగ్రికల్చర్‌ బీఎస్సీ పూర్తిచేసిన పావని పుణెలోని ప్రఖ్యాత కాలేజీలో ఎంబీఏ సీటూ సంపాదించింది. అంతలోనే పెళ్లి కుదరడంతో చదువు మధ్యలోనే ఆపేసి 2024లో పెళ్లి చేసుకుంది. అత్తగారిదీ పల్లెటూరే కావడం, భర్త కిశోర్​కుమార్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ అయినప్పటికీ ఇంటినుంచి పనిచేస్తూ వ్యాపారాన్నీ చూసుకుంటారు. బయటకువెళ్లి పనిచేసే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ఏడాది పాటు ఖాళీగానే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఓసారి పెళ్లికి వెళ్లడంతో అక్కడ కలిసిన తన స్నేహితుల్లో ఎక్కువమంది డాక్టర్లు, వివిధ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారని తెలిసింది. తాను గృహిణిగా ఇంటికే పరిమితం కావడంతో ఇబ్బందిగా ఫీలైంది. కాలేజీ టాపర్‌ అయినప్పటికీ ఇంట్లోనే కూర్చోవడం ఏంటి? అని ఆలోచించింది. ఈ ఘటన తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది.

తమ్ముడి సలహాతో తొలి అడుగు

అప్పటికే ఫోన్​లో రీల్స్, చిన్న చిన్న వ్లాగ్స్‌ చేసే అలవాటు కొద్దీ ఓ రోజు ఓ వ్యాపారి హల్వా తయారు చేస్తుంటే వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసింది. ఆ వీడియో ఇన్‌స్టాలో వైరలైంది. ఆ హల్వా తమకు కావాలంటూ చాలా మంది మెసేజ్ చేయడంతో ఆర్డర్లు తీసుకుని వ్యాపారికే ఇచ్చేసింది. కానీ, ఆ వీడియోని మళ్లీ పోస్ట్ చేసినా స్పందన ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. 'ఆ ఆర్డర్లు నువ్వే పంపించొచ్చుగా' అని తమ్ముడు సాయికుమార్‌ సలహా ఇవ్వడంతో కొత్తగా ఆలోచించింది. మారుమూల గ్రామం కావడంతో రవాణా కష్టం అనుకున్నా 'అసలు నువ్వే ఎందుకు హల్వా తయారీ ప్రారంభించకూడదు?' అని తమ్మడు సహకరించడంతో మరో అడుగు వేసింది. వ్యాపారంపై అవగాహన లేకున్నా 'మాట్లాడే కళ, ఏదైనా చేయగల తెలివి ఉన్నాయిగా' అంటూ ప్రోత్సహించడంతో అప్పటివరకూ దాచుకున్న డబ్బు, నగల ద్వారా వచ్చిన రుణంతో కిచెన్ ఏర్పాటు చేసింది.

పావనీస్‌ మాడుగుల హల్వా

పెళ్లయిన ఏడాదిలో 2025 సెప్టెంబర్‌లో వ్యాపారానికి అడుగులు పడ్డాయి. 'పావనీస్‌ మాడుగుల హల్వా' పేరుతో తయారీ ప్రారంభించగానే వినియోగదారుల సంఖ్య పెరిగింది. వ్యాపారం బాగానే ఉన్నా ఆ తర్వాత మూడు నెలల్లోనే మరో మలుపు తిరిగింది. 2026 జనవరిలో ఫ్రాంచైజీల కోసం ఓ వీడియో చేద్దామని తమ్ముడు చెప్పడంతో ముందుగా తటపటాయించింది. ఒక్క స్వీట్‌కోసం ఫ్రాంచైజీ ఎవరు తీసుకుంటారని అనుకుంది కానీ, ఆరు వేలకుపైగా ముందుకు రావడంతో ఆశ్చర్యపోయింది. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు బెంగళూరులోనూ 'పావనీస్‌ మాడుగుల హల్వా' ఫ్రాంచైజీలు ఏర్పాటయ్యాయి. మొత్తం 23 ఫ్రాంచైజీలతో 5 నెలల్లోనే రూ.కోట్లలో టర్నోవర్ వచ్చింది. 'విదేశాల్లోనూ ఓ ఫ్రాంచైజీ ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. ఆ దిశగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం' అని పావని వెల్లడించారు.

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