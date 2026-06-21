ఇదెక్కడి చోద్యం బ్రో! - పట్టుతో చీరలు కాదు షార్ట్స్ రెడీ!
- సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్న సరికొత్త ట్రెండ్! - "పట్టు"గురూ.. నీకోటి నాకోటి అంటున్న యూత్
Published : June 21, 2026 at 4:53 PM IST
Paithani Pattu Trend : షాపింగ్ మాల్లోకి వెళ్లి.. "పట్టు" టైపు చూపించండి అని అడగ్గానే సేల్స్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తారు? వెంటనే పట్టు చీరలు తీసి ముందేస్తారు. కానీ, ఇక నుంచి మాత్రం "చీరలా? లాగులు?" అని అడుగుతారు! అవును మరి, ఇన్నాళ్లూ పట్టుతో చీరలు మాత్రమే తయారు చేశారు. ఇప్పుడు ఏకంగా మగాళ్లు ధరించే షార్ట్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు!
పట్టు వస్త్రం అంటేనే ఓ బ్రాండ్. పట్టు అనగానే ఎవ్వరికైనా చీరలే మదిలో మెదులుతాయి. శుభకార్యాలలో మహిళలు ఎంతో వైభవంగా కట్టుకునే ఈ చీరలు జిగేల్మనిపిస్తాయి. భారతీయ సంస్కృతిలో పట్టుకు ఉన్న స్థానం కూడా ఎంతో విశిష్టమైనది. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో లభించే "పైథానీ పట్టు" వస్త్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర, వారసత్వం ఉన్నాయి. అయితే, తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయంతో సరికొత్త ప్రయోగం చేసింది ఓ టెక్స్టైల్ కంపెనీ. ఇది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకే దారితీసింది. సాధారణంగా పట్టుతో చీరలు, లంగా ఓణీలు, పురుషులకు కుర్తాలు, ధోవతులు, షేర్వాణీలు మాత్రమే తయారు చేస్తారు. అయితే, ఈ కంపెనీ మాత్రం ట్రెండీగా ఆలోచించి మగవాళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా "పైథానీ పట్టు షార్ట్స్" డిజైన్ చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది.
సంప్రదాయ పట్టుకు, వెస్ట్రన్ ఫ్యాషన్ మిక్స్ చేస్తూ ఈ కొత్త ప్రయోగం చేశారు. ముదురు వంకాయ రంగు పట్టు క్లాత్కు మరింత మెరుగులు దిద్దుతూ, అంచులకు బంగారు జరీ వేసి, దానిపైన పైథానీ శైలిలో ప్రత్యేక పూలు, ఆకర్షణీయమైన నెమళ్ల డిజైన్లను అల్లారు. అంతేకాదు, జనాన్ని ఆకర్షించడానికే ఈ ప్రయోగం చేసిన కంపెనీ.. మార్కెటింగ్ కూడా భారీ ఎత్తున ప్లాన్ చేసింది.
పైథానీ హాఫ్-షార్ట్స్ ధరించిన మోడల్స్ ఫొటోలతో పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగ్స్ తయారు చేయించి మహారాష్ట్రంలోని నగరాల్లో ఏర్పాటు చేసింది. ఈ విచిత్రమైన వస్త్రధారణ చూసిన జనాలు వాటిని చూసి అవాక్కవుతున్నారు. అంతేకాదు, ఆ ప్రకటన చిత్రాలను కొందరు ఫొటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారాయి. అయితే, ఈ వైరల్ ట్రెండ్ కాస్తా వివాదానికి కూడా కారణమైంది.
పట్టు వస్త్రం అనేది పవిత్రమైనదని, అలాంటి పట్టుతో ఇలా పొట్టి నిక్కర్లు కుట్టేసి, బహిరంగంగా ప్రదర్శిస్తారా? అని కొందరు అంటున్నారు. ఇది భారతీయ సంప్రదాయాన్ని, సంస్కృతిని అవమానించడమేని కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళా సంఘాలు, సంప్రదాయవాదులు సదరు కంపెనీపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. అయితే.. ఈ ఫ్యాషన్ ప్రయోగానికి కొందరు మగజాతి ఆణిముత్యాలు మాత్రం గట్టిగానే మద్దతు పలుకుతున్నారు! పట్టుతో ఆడవాళ్లు పట్టు పరికిణీలు, చుడీదార్లూ వేసుకుంటే పర్వాలేదుగానీ, మేము షార్ట్స్ వేసుకుంటేనే తప్పొచ్చిందా? అంటున్నారు. ఇదెక్కడి న్యాయం? ఫ్యాషన్ అందరికీ సమానమే కదా! అంటూ తమదైన శైలిలో లాజిక్కులు తీస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ పట్టు షార్ట్స్ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యాయి. మరి, మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా?
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