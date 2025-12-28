ETV Bharat / offbeat

తియ్యని "పటిక బెల్లం గారెలు" - ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!

నోరూరించే గారెలు - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు!

Patika Bellam Garelu
Patika Bellam Garelu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Mishri Sweet Medu Vada Making : చాలా మందికి వేడివేడి గారెలంటే ఇష్టం. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడలని పిలుస్తారు. వివిధ సందర్భాల్లో వీటిని ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పటిక బెల్లం గారెలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. అంతేకాక దేవుడికి నైవేద్యంగానూ చేసి పెట్టొచ్చు. అదేవిధంగా మీకు ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పపుడు కూడా వీటిని అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని ప్రిపేర్​ చేయడానికి ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్ పాటిస్తూ సింపుల్​గా తయారు చేయోచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా పటిక బెల్లం గారెలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Patika Bellam Garelu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • బియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పటిక బెల్లం పొడి - ఒకటిప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Patika Bellam Garelu
యాలకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో కప్పులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో మినపప్పుబియ్యం వేసి నీళ్లు పోయకుండా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిప్పావు కప్పు పటిక బెల్లం పొడి వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Patika Bellam Garelu
బియ్యం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మినప్పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగాకొద్దిగా పిండిని తీసుకొని తడి క్లాత్​ మీద గారె ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న గారెలను వేసి గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కమ్మని పటిక బెల్లం గారెలు రెడీ అయినట్లే!
Patika Bellam Garelu
పటిక బెల్లం (Eenadu)
  • అనంతరం పటిక బెల్లం గారెలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండూ తింటారు!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో పటిక బెల్లం గారెలు చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పు, పటిక బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

