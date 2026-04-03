"పాస్తా" ఎలా చేయాలా అని కంగారుగా ఉందా? - కుక్కర్లో కూడా ఇలా ఈజీగా చేసేయొచ్చు!
కుక్కర్లో నోరూరించే "పాస్తా" - యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST
Pressure Cooker Pasta : పిల్లలు, పెద్దలు తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్లో పాస్తా ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా రెస్టారెంట్స్లో ఆర్డర్ చేస్తుంటారు! అయితే దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ కుక్కర్లో చేశారంటే తొందరగా ఉడకటంతోపాటు క్రీమీగా కూడా ఉంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని పాస్తా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాస్తా - 4 కప్పులు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- బటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉల్లిపాయలు - 6
- గ్రీన్ క్యాప్సికం - 2
- రెడ్ క్యాప్సికం - 2
- మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
- టమోటాలు -8
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కశ్మీరీ కారం - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- టమోటా కెచప్ - అర కప్పు
- చిల్లి ఫ్లేక్స్ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది టమోటాలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పది వెల్లుల్లి రెబ్బలను తరిగి ఉంచాలి.
- రెండు గ్రీన్ క్యాప్సికం, రెండు రెడ్ క్యాప్సికం తీసుకొని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఒక నిమిషం అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త వేగాక గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు, రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల కశ్మీరీ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, నాలుగు టీ స్పూన్ల మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం అర కప్పు టమోటా కెచప్ వేసి కలపాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల పాస్తా, ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై నాలుగు కప్పుల వాటర్ పోసి మరోసారి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్లోని ఆవిరి మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఓసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాస్తా రెడీ అయినట్లే!
