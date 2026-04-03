"పాస్తా" ఎలా చేయాలా అని కంగారుగా ఉందా? - కుక్కర్​లో కూడా ఇలా ఈజీగా చేసేయొచ్చు!

కుక్కర్​లో నోరూరించే​ "పాస్తా" - యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST

Pressure Cooker Pasta : పిల్లలు, పెద్దలు తినే ఫుడ్​ ఐటమ్స్​లో పాస్తా ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా రెస్టారెంట్స్​లో ఆర్డర్ చేస్తుంటారు! అయితే దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ కుక్కర్​లో చేశారంటే తొందరగా ఉడకటంతోపాటు క్రీమీగా కూడా ఉంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం​ చేయకుండా కమ్మని పాస్తా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాస్తా - 4 కప్పులు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • బటర్​ ​ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉల్లిపాయలు - 6
  • గ్రీన్​ క్యాప్సికం - 2
  • రెడ్​ క్యాప్సికం - 2
  • మొక్కజొన్న​ గింజలు - 2 కప్పులు
  • టమోటాలు -8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కశ్మీరీ కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • టమోటా కెచప్​ - అర కప్పు
  • చిల్లి ఫ్లేక్స్​ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది టమోటాలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పది వెల్లుల్లి రెబ్బలను తరిగి ఉంచాలి.
  • రెండు గ్రీన్ క్యాప్సికం, రెండు రెడ్ క్యాప్సికం తీసుకొని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఒక నిమిషం అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త వేగాక గ్రీన్​, రెడ్​ క్యాప్సికం ముక్కలు, రెండు కప్పుల మొక్కజొన్న గింజలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్​ వేసి మిక్స్​ చేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల కశ్మీరీ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, నాలుగు టీ స్పూన్ల మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం అర కప్పు టమోటా కెచప్​ వేసి కలపాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల పాస్తా, ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీఫ్లేక్స్​ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై నాలుగు కప్పుల వాటర్​ పోసి మరోసారి కలిపి కుక్కర్​ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​లోని ఆవిరి మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఓసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాస్తా రెడీ అయినట్లే!

