బాల్కనీల్లో "భారీ వృక్షాలు" - చిన్న మొక్కకూ లక్షల్లో ధర!
"స్టేటస్ సింబల్"గా బోన్సాయ్ మొక్కలు - పెరుగుతున్న డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 11:50 AM IST
Demand for Bonsai Plants : పర్యావరణాన్ని, పచ్చదనాన్ని ఇష్టపడేవారు ఇంటి చుట్టూ వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచుతుంటారు. మరి అంత మాత్రం వెసులుబాటు లేని ప్రకృతి ప్రేమికుల మాటేంటి? ఎందుకంటే ఆధునిక జీవనశైలి, అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతి పెరిగింది. దీంతో చెట్లను పెంచాలన్నా చోటు కరవవుతోంది. తద్వారా వామన (బోన్సాయ్) వృక్షాలకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగింది. బొన్సాయ్ అంటే జపనీస్ భాషలో చిన్నకుండీలో పెరిగిన చెట్టు అని అర్థం. పూర్తిగా పెరిగిన వృక్షాల్లాగే అచ్చుగుద్దినట్లు చిన్నపరిమాణంలో ఉంటాయి. ఇవి పరిసరాలకు అదనపు అందం తేవడంతో పాటు ఎవ్వరి దృష్టినైనా ఇట్టే ఆకర్షిస్తాయి.
దీంతో ఒకప్పుడు సంపన్నుల ఇళ్లలో, రాజభవనాల్లో మాత్రమే కనిపించిన ఈ బోన్సాయ్ మొక్కలు ఇప్పుడు సామాన్యుల బాల్కనీల్లోనూ కొలువుదీరుతున్నాయి. పెరిగిన పట్టణీకరణ, అపార్ట్మెంట్లలో స్థలాభావం కారణంగా చాలా మంది మరుగుజ్జు వృక్షాలపై వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. వీటిని ఇంటి లోపల, బాల్కానీలు, వరండాల్లో ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి శోభను ద్విగుణీకృతం చేస్తున్నారు. అంతేకాక ఇండోర్ ప్లాంటేషన్ అనేది ఒక స్టేటస్ సింబల్గా మారడంతో గృహాలు, కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో బాల్కనీలు, రిసెప్షన్ డెస్కులు అలంకరణకు వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. మరోవైపు మార్కెట్లో వీటి ధరలు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. నాణ్యత, వయస్సును బట్టి అంగుళం మొక్క కూడా వెయ్యి రూపాయలు పలుకుతోంది.
గుజరాత్లో నర్మదా డ్యాం వద్ద ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడి ఏక్తానగర్లో వామన వృక్ష వాటిక పేరుతో ప్రత్యేక ప్రదర్శన కేంద్రం ఉంది. ఇందులో 450 కంటే ఎక్కువ జాతులకు చెందిన వెయ్యికి పైగా బోన్సాయ్ మొక్కలున్నాయి. ఇందులో అరచేతిలో ఇమిడిపోయే వృక్షాలు ఉండటం విశేషం.
ఉత్పత్తి ఓర్పుతో కూడిన కళ : బోన్సాయ్ మొక్కల పెంపకం కేవలం వ్యవసాయం మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక సృజనాత్మక కళ. దీని ఉత్పత్తిలో కీలక దశలు ఉంటాయి. ఇందులో మొక్కల ఎంపిక అనేది కీలక అంశం. జువ్వి, మర్రి, రావి వంటి స్థానిక రకాలతో పాటు దేశ విదేశీ రకాలను సెలెక్ట్ చేస్తారు. మొక్కలకు కావలసిన ఆకృతిని ఇచ్చేందుకు రాగి తీగలు, అల్యూమినియంతో కొమ్మలను వైరింగ్ విధానంలో వంచుతారు. వేర్లు, ఆకులను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరిస్తారు. తద్వారా మొక్క పరిమాణం పెరగకుండా ప్రూనింగ్ ప్రక్రియలో నియంత్రిస్తారు. అంతేకాక మట్టి మిశ్రమంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. డ్రైనేజీ బాగుండేలా కంపోస్టు, ఇసుక, గులకరాళ్లతో ప్రత్యేక మట్టిని ఉపయోగిస్తారు
నేటి కాలంలో ఖరీదైన బహుమతులకు బదులుగా ఇప్పుడు చాలా మంది బోన్సాయ్ మొక్కలను గిప్ట్లుగా అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఖరీదైన మనీ ట్రీ, జెడ్ ఇలా కొన్ని రకాల బోన్సాయ్ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టం వస్తుందనే నమ్ముతారు. దీంతో వీటి గిరాకీ పెరగడానికి కారణమని సాగుదారులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్లో సవాళ్లు : బోన్సాయ్ ఉత్పత్తిలో లాభాలు బాగానే ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఇబ్బందిగా మారాయి. ముఖ్యంగా స్కిల్స్ కలిగిన కూలీల కొరత, మొక్కలను కత్తిరించడం, వైరింగ్ చేయడంలో ప్రత్యేక శిక్షణ లేకపోవడం మరో సమస్య. ఎక్కువ సమయం నిరీక్షించాల్సి రావడం మరో అంశం. మొక్క పరిపక్వతకు రావడానికి కనీసం 3 సంవత్సరాల పాటు ఆగాల్సి ఉంటుంది.
శ్రమకు తగ్గ లాభం : బోన్సాయ్ మొక్కలను పెంచేందుకు చాలా ఓపిక అవసరమని సాగుదారులు అంటున్నారు. ఒక మొక్క పూర్తి ఆకృతి రావడానికి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు పట్టే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఒక్కసారి మొక్క తయారైతే దాని విలువ వంద రెట్లు పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఒక్కో మొక్కపై 30 నుంచి 50శాతం వరకు లాభం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
