పశువులు పెంపకందారులకు రూ.3లక్షల రుణం - "పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు"పై 7శాతం వడ్డీ!
వ్యవసాయ అనుంబంధ రైతులకు రుణాలు - 4శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:19 PM IST
PKCC Scheme : వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలైన పాడి, పశుపెంపకందారులకు రుణ సౌకర్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆర్థిక సాయం అందించడం ద్వారా పశు పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించినట్లవుతుందని తద్వారా పాలు, మాంసం, గుడ్ల ఉత్పత్తిని సాధించే అవకాశం ఉందని పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది.
ఏటా వ్యవసాయ సీజన్ రాగానే రైతులకు పంట రుణాలు ఇచ్చేందుకు బ్యాంకులు ముందుకొస్తున్నాయి. దీనికి తోడు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ పథకాలు, రాయితీలు, సబ్సిడీలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో పశువుల పెంపకందారులకు ఆర్థిక ఊతమిచ్చేలా ప్రభుత్వం పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (పీకేసీసీ) పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. పశువుల సంఖ్య ఆధారంగా ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా 7శాతం వడ్డీపై రూ.1.60 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు రుణం తీసుకోవచ్చు. తిరిగి సంవత్సరంలోగా చెల్లిస్తే వడ్డీలో 3 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. పశువులు, ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలు, పందులు, కోళ్లు పెంపకందారులు పీకేసీసీ పథకం రుణాలకు అర్హులు.
రుణం పొందడమెలా?
పీకేసీసీ రుణాల కోసం మీకు సమీప బ్యాంకు అధికారులను సంప్రదించాలి. పశువుల వివరాలు, పశు వైద్యాధికారి జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్, పాస్ ఫొటోతో పాటు బ్యాంకర్లు అడిగిన పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
సొంత భూమి లేదా కౌలు సాగు చేస్తున్న రైతులు కూడా పశుపోషణ రుణాలకు అర్హులు. స్వయం సహాయక బృందాల సభ్యులకు సైతం ఈ అవకాశం అందుబాటులో ఉంది.
పశువులు, గొర్రెలు, పందులు, కోళ్ల పెంపకందారులకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందించడానికి ప్రభుత్వం పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (పీకేసీసీ) పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పోషకులు పశువుల సంఖ్యను బట్టి ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండానే రుణం పొందే వీలుంది. రూ.1.60 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు రుణాలు 7శాతం వడ్డీపై పొందడమే గాకుండా ఏడాదిలోపు తిరిగి చెల్లిస్తే వడ్డీలో 3 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. అంటే రుణంపై 4 శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. సొంత భూమి లేదా కౌలు భూమి ఉన్న పశుపెంపకందారులు, స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు ఈ పథకానికి అర్హులు. ప్రైవేటు రుణాలు, వడ్డీ భారం నుంచి విముక్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది.
- టి.దామోదర్నాయుడు, సంవర్ధకశాఖ సంచాలకులు
