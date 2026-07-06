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దక్షిణ కోస్తా పరిధిలో పలు రైళ్లు పాక్షికంగా రద్దు - మరి కొన్ని మార్గమధ్యంలో నిలిపివేత!

నాలుగు రైళ్ల జర్నీలో కోత - వెల్లడించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే

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south_coast_railway_announcement (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 2:44 PM IST

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South Coast Railway Announcement : రైల్వే ట్రాక్ పనుల ఆధునీకరణ, డబ్లింగ్ పనులు ఇతర పనుల నేపథ్యంలో పలు రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే (South coast Railway) వెల్లడించింది. రైళ్ల రాకపోకల నియంత్రణ కారణంగా మరికొన్నింటి గమ్యస్థానాలను పరిమితం చేసినట్లు SCR పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు సవరించిన రైళ్ల వేళలు, సమయాన్ని గమనించి దానికి అనుగుణంగా తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించింది.

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రైలు నెం. 17655 కాకినాడ - పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్

ప్రయాణ తేదీలు: జులై 11, 13

రైలును చెంగల్పట్టు (CGL) వద్ద నిలిపివేస్తారు.

ఫలితంగా చెంగల్పట్టు (CGL), పుదుచ్చేరి (PDY) మధ్య సర్వీసు పాక్షికంగా రద్దు కానుంది.

రైలు నెం. 16111 తిరుపతి - పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్

ప్రయాణ తేదీలు: జులై 12 నుంచి జులై 15 వరకు తిరిగి జులై 17 నుంచి 18 వరకు

రైలును ముండిలియంపాక్కం (MYP) వద్ద నిలిపివేస్తారు.

ఈ మేరకు రైలు ముండిలియంపాక్కం (MYP) పుదుచ్చేరి (PDY) మధ్య సర్వీసు పాక్షికంగా రద్దు అవుతుందని ప్రయాణికులకు సూచన.

రైలు నెం. 16111 తిరుపతి - పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్

ప్రయాణ తేదీలు : జులై 04, 08, 25, 29 తేదీల్లో

రైలును విల్లుపురం (VM) వద్ద నిలిపివేస్తారు.

ఫలితంగా విల్లుపురం (VM), పుదుచ్చేరి (PDY) మధ్య సర్వీసు పాక్షికంగా రద్దు కానుంది.

రైలు నెం. 12868 పుదుచ్చేరి - హౌరా సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్

ప్రయాణ తేదీ: జులై 15

ఈ రైలు పుదుచ్చేరి (PDY)కి బదులుగా విల్లుపురం (VM) నుంచి బయల్దేరుతుంది.

ఫలితంగా పుదుచ్చేరి (PDY) రామ్ (VM) మధ్య సేవ పాక్షికంగా రద్దు అవుతుంది.

రైళ్ల పాక్షిక రద్దు, స్టేషన్లు, రైళ్లుబయల్దేరు స్టేషన్లలో మార్పులపై దక్షిణ కోస్తా రైల్వే విచారం వ్యక్తం చేసింది. ప్రయాణికులు సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రయాణికులు ముందుగానే మార్పులను గమనించి అందుకనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని సూచించింది.

ఇక రైలు నంబర్ 20830 విశాఖపట్నం -దుర్గ్ (వందే భారత్) ఎక్స్​ప్రెస్ రైలు జులై 5వ తేదీన రీషెడ్యూల్ చేయడం తెలిసిందే.

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TAGGED:

SOUTH COAST RAILWAY
PARTIAL CANCELLATION TRAINS
CHANGES TO TRAIN TIMINGS
KAKINADA PUDUCHERRY EXPRESS
SOUTH COAST RAILWAY ANNOUNCEMEN

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