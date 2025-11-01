ETV Bharat / offbeat

Parota with Jowar Flour
Parota with Jowar Flour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Parota with Jowar Flour: ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చాలా మంది తమ ఆహారంలో జొన్నలను చేర్చుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులోని పోషకాలు బరువును తగ్గించడం, షుగర్​ను కంట్రోల్​ చేయడం సహా ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. అందుకే నేటి రోజుల్లో చాలా మంది జొన్నలతో ఇడ్లీలు, దోశలు, లడ్డూలు, వడలు సహా ఎన్నో రెసిపీలు ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా జొన్న పిండితో టేస్టీ పరోటా కూడా చేసుకోవచ్చు. నార్మల్​గా పరోటాను మైదాతో చేస్తుంటారు. కానీ అది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఈసారి ఇంట్లో వాళ్లు పరోటాలు చేయమని అడిగినప్పుడు ఇలా జొన్న పిండితో చేసి పెట్టండి. టేస్ట్​తో పాటు ఆరోగ్యం కూడా. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జొన్న పరోటాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Parota with Jowar Flour
జొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • కీరాదోసకాయలు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పెరుగు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జొన్న పిండి - ఒకటింపావు కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • గోధుమపిండి - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
Parota with Jowar Flour
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ పరోటా కోసం అవసరమైన పదార్థాలను ముందుగానే రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయను చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, కొత్తిమీర వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జొన్న పిండి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి, ఓ టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్​ చేయాలి.
  • నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్న తర్వాత కీరాదోస తురుము, గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నువ్వులు, పెరుగు, ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
Parota with Jowar Flour
కీరాదోస (Getty Images)
  • అయితే మరీ గట్టిగా, మరీ సాఫ్ట్​గా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ కాటన్​ క్లాత్​ తీసుకుని నీటిలో ముంచి గట్టిగా పిండి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వెడల్పాటి ప్లేట్​ను బోర్లించి తడిపిన కాటన్​ క్లాత్​ను వెడల్పుగా పరచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కలుపుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసి క్లాత్​ మీద ఉంచి వేళ్లతో పల్చగా పరోటా సైజ్​ వచ్చేలా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం కాలిన తర్వాత ఓ టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
Parota with Jowar Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పరోటాను క్లాత్​తో సహా పెనం మీద వేసి అప్పుడు క్లాత్​ను తీసేయాలి. డైరెక్ట్​గా పరోటాను చేతితో తీసి వేస్తే విరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పెనం మీద వేసుకున్న తర్వాత మంటను సిమ్​లో పెట్టి మూత ఉంచి కాల్చుకోవాలి. పరోటా ఓవైపు కాలిన తర్వాత ఇంకోవైపు తిప్పీ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన పిండిని పరోటాలుగా ప్రెస్​ చేసుకుని దోశ పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న పరోటాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Parota with Jowar Flour
జొన్న పరోటా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కీరాదోస తురుము బదులు లేత సొరకాయను కూడా సన్నగా తురుమి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎక్ట్స్రాగా కావాలంటే క్యారెట్​ తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవడానికి సెపరేట్​ నీళ్లు యాడ్​ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కీరా, పెరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలోని నీరు సరిపోతుంది. ఒకవేళ పిండి ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికాస్త గోధుమపిండి వేసి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • కేవలం కాటన్​ క్లాత్​ మీద మాత్రమే కాకుండా ఆయిల్​ ప్యాకెట్స్​, బటర్​ పేపర్​ మీద కూడా పరోటాలుగా వత్తుకోవచ్చు.

