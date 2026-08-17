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రోడ్డు పక్కన, చెట్ల కింద 'కారు' పార్క్ చేస్తున్నారా? - మీ జేబుకు చిల్లు పడటం ఖాయం!

కారు పార్క్​​ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా? - లేదంటే బీమా టైమ్​లో ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!

Car Parking Insurance
Car Parking Insurance (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:18 PM IST

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Car Parking Insurance Problems : ప్రస్తుత రోజుల్లో 'కారు' చాలా మందికి నిత్యావసరంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే కొందరు సెకండ్ హ్యాండ్​వి తీసుకొంటే, మరికొందరు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వెచ్చించి కొత్త కారునే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే, కారు తీసుకోవడం ఓకే. మరి దాన్ని ఎక్కడ పార్క్ చేస్తున్నారనేది కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. చాలా మంది పార్కింగ్ స్థలాల కొరత వల్ల ఎక్కడ పడితే అక్కడ తమ కార్లను పార్క్ చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు చేసే ఈ చిన్న పొరపాటు ఏదైనా నష్టం వాటిల్లితే, బీమా క్లెయిమ్ టైమ్​లో పెద్ద అడ్డంకిగా మారొచ్చంటున్నారు. కొన్నిసార్లు బీమా పరిహారం అందక మీ జేబు నుంచే డబ్బు చెల్లించాల్సి రావొచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాల్లో కార్లను వీలైనంత పార్క్ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు. మరి, ఆ ప్రాంతాలేంటి? కారు పార్కింగ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం నగరాలు, పట్టణాల్లో నివాస సముదాయాలు, ఇరుకిరుకు వీధుల మధ్య కారును సురక్షితంగా పార్క్​ చేయడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పార్కింగ్ ప్లేస్ లేదని తమ కార్లను రోడ్డు పక్కనో, నో పార్కింగ్ ఉన్న ప్లేస్​లో పార్క్ చేస్తుంటారు. లేదంటే చెట్ల కింద, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిలిపి వెళ్తుంటారు. అయితే, మీరు ఈ ప్రాంతాల్లో కారు పార్కింగ్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ దానికి ఏదైనా నష్టం వాటిల్లితే, బీమా పరిహారం పొందడం కష్టంగా మారొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వాహనానికి సమగ్ర మోటారు బీమా పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే దాని కింద రోడ్డు ప్రమాదం, దొంగతనం, అగ్నిప్రమాదాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వంటి ముప్పులకు రక్షణ లభిస్తుంది. అయితే, ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మీ వెహికల్​ను ఎక్కడ, ఏ పరిస్థితుల్లో పార్క్ చేసి ఉంచారనేది బీమా సంస్థలు క్లెయిమ్‌ పరిష్కార సమయంలో నిశితంగా పరిశీలిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మీ కారును అనుమతి లేని చోట లేదా అధిక ముప్పు ఉన్న ప్లేస్​లో పార్క్‌ చేసినంత మాత్రాన క్లెయిమ్‌ రిజెక్ట్ కాకపోవచ్చు. కానీ, వాహన యజమాని తెలిసి కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉన్న చోట కారును నిలిపి ఉంచారని బీమా సంస్థ భావిస్తే మాత్రం క్లెయిమ్‌ ప్రక్రియ అత్యంత సంక్లిష్టంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. స్థానిక నిబంధనలు లేదా భద్రతా హెచ్చరికలను లెక్క చేయకుండా కారు పార్క్‌ చేసినప్పుడు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ "ఉద్దేశపూర్వక నిర్లక్ష్యం" పేరుతో క్లెయిమ్‌ తిరస్కరణల లేదా పరిహారం మొత్తంలో కోత విధించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.

మోటారు బీమా పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం, వెహికల్ యజమాని తన ఆస్తి పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాకాకుండా యజమాని అజాగ్రత్త కారణంగానే నష్టం జరిగిందని ఆధారాలతో నిరూపితమైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్‌ను రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు, ఏదైనా వస్తువు కొనేందుకు కారు ఇంజిన్‌ను ఆన్‌ చేసి లేదా తాళంచెవి కారులోనే వదిలి వెళ్లినప్పుడు దొంగతనం జరిగితే, దానిని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు "తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం" కింద భావిస్తాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పరిహారం పొందడం చాలా కష్టం కావొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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ఏ ఏ సందర్భాల్లో పరిహారం?

మీ వాహనానికి సమగ్ర బీమా పాలసీ ఉన్నట్లయితే పార్కింగ్‌లో జరిగే కొన్ని సాధారణ ప్రమాదాలకు బీమా వర్తిస్తుందంటున్నారు. మరొక వెహికల్ వచ్చి మీ కారును ఢీకొట్టడం, గీతలు పడటం, దుండగులు వాహనాన్ని ధ్వంసం చేయడం, తుపానుల టైమ్​లో చెట్లు విరిగి కారుపై పడటం వంటి సందర్భాల్లో పరిహారం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ వరద నీరు చేరి కారు పాడైతే, పాలసీ నిబంధనల మేరకు "ఓన్‌ డామేజ్‌ సెక్షన్‌" కింద క్లెయిం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. విడిభాగాల మార్పిడి టైమ్​లో కూడా "తరుగుదల" భారం యజమానిపై పడకుండా "జీరో డెప్రిసియేషన్‌" అనుబంధ పాలసీ తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

క్లెయిం రిజెక్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి?

ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీ క్లెయిమ్‌ను రిజెక్ట్ చేస్తే ముందుగా, కారణాలను లిఖిత పూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి. కంపెనీలోని ఫిర్యాదుల విభాగాన్ని సంప్రదించాలి. అక్కడ 15 నుంచి 30 రోజుల్లోగా సరైన స్పందన రాకపోతే ఐఆర్‌డీఏఐ(IRDAI) బీమా భరోసా పోర్టల్‌ లేదా ఇన్సూరెన్స్‌ అంబుడ్స్‌మన్‌ను ఆశ్రయించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంబుడ్స్‌మన్‌ వద్ద ఎలాంటి ఫీజు లేకుండానే మీ వాదనను వినిపించి, న్యాయం పొందొచ్చని చెబుతున్నారు.

పార్కింగ్​లో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

  • మీ వాహనాన్ని పార్క్‌ చేసేముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మీరు వెహికల్ నిలిపే ప్లేస్​లో "నో పార్కింగ్‌" బోర్డులు ఉన్నాయేమో గమనించాలి.
  • ఇలా ఉన్న చోట వాహనాన్ని నిలిపినప్పుడు బీమా రక్షణ వర్తించకపోవచ్చు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. రాత్రి వేళల్లో మీ కారును కెమెరాలు, వెలుతురు ఉన్న ప్రాంతంలో పార్క్ చేసేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
  • ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాళంచెవిని కారులో వదిలి వెళ్లకండని సూచిస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వెంటనే ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే క్లెయిమ్‌ దాఖలు చేసేందుకు ఇది సాక్ష్యంగా పనికొస్తుందంటున్నారు.

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