పిల్లల ముందు ఈ 'తప్పులు' చేయకండి! - తల్లిదండ్రులుగా మీ అలవాట్లు మార్చుకోవాల్సిందే!
పిల్లల ఎదుట 'గుడ్ పేరెంట్స్'గా నిలవాలంటే - ఈ తప్పులు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:50 PM IST
Good Parenting Tips in Telugu : ఈ రోజుల్లో పేరెంటింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ముందు తరాల కన్నా ఈ జనరేషన్ పిల్లలు చాలా షార్ప్గా ఉంటున్నారు. ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేసేస్తారు. ఒక్కసారి చూసినా చాలా నేర్చుకునే మైండ్ సెట్ కొత్తతరం పిల్లలది. చిన్నతనంలో వాళ్ల బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. మంచి, చెడులపై వాళ్లకు అవగాహన ఉండదు. ఏది చూస్తే దాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఏది వింటే అది మాట్లాడడం చేస్తుంటారు. అందుకే, పిల్లలు మంచి అలవాట్లు అలవరుచుకోవాలని కోరుకునే తల్లిదండ్రులు ముందుగా తమ అలవాట్లు పరిశీలించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
పిల్లలు మన మాట వింటున్నారా? అనే కంటే చిన్నారులు మనల్ని చూసి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? అనే ప్రశ్న వేసుకోవాలి. పిల్లల తొలి పాఠశాల ఇల్లు. తొలి గురువులు తల్లిదండ్రులే. వారు చెప్పే ప్రతి మాటకంటే, వారు చేసే ప్రతి పనినీ పిల్లలు నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు చేసే చిన్న తప్పులు రేపటి అలవాట్లుగా మారతాయని గ్రహించాలంటున్నారు. మరి, పిల్లల ముందు పేరెంట్స్ చేయకూడని ఆ తప్పులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నేటి రోజుల్లో ఫోన్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో మా పిల్లలు ఎక్కువసేపు మొబైల్ చూస్తున్నారని ఆందోళన చెందుతుంటారు. కానీ అదే టైమ్లో పెద్దలు గంటల తరబడి ఫోన్లో గడిపితే పిల్లలకు చెప్పే మాటకు, కనిపించే ఆచరణకు తేడా వస్తుంది. అమ్మానాన్నలే మాట్లాడుతున్నారు కదా? అనే భావన పిల్లల్లో ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పిల్లల ముందు సెల్ఫోన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- పేరెంట్స్ చిన్నారుల ముందు ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. మీరు ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు చిన్న అబద్ధం చెప్పడం పెద్దలు పెద్ద విషయంగా భావించకపోవచ్చు. కానీ పిల్లలు వాటిని గమనిస్తారనే విషయం మరవొద్దు. అవసరమైనప్పుడు అబద్ధం చెప్పడం తప్పేమీ కాదనే భావన వారిలో ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- ఇంట్లో చిన్న విషయానికే గట్టిగా అరవడం, ఇతరులను దూషించడం, ట్రాఫిక్లో ఎదుటివారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం వంటివన్నీ పిల్లలకు కనిపించే పాఠాలే. తల్లిదండ్రులు కోపాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తారో చూసి పిల్లలు కూడా తమ భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే విధానాన్ని నేర్చుకుంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- వ్యాయామం చేయకుండా ఉండటం, టైమ్కు భోజనం చేయకపోవడం, కూరగాయలు, పండ్లను పక్కన పెట్టడం, నిద్ర సమయాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వంటి అలవాట్లను పిల్లలు సహజంగానే అనుకరించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
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పెద్దలు మార్చుకోవాల్సినవి :
- పిల్లల ముందు మొబైల్ వినియోగాన్ని నియంత్రించుకోవాలి.
- అబద్ధాలను సాధారణ విషయంగా చూపించకూడదు.
- డబ్బు, వస్తువుల విషయంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన చూపాలి.
- కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలి.
- ఆహారం, నిద్ర, వ్యాయామంలో తల్లిదండ్రులే ఆదర్శంగా ఉండాలి.
- తప్పు జరిగితే పిల్లల ముందే అంగీకరించాలి.
- ఇతరులను గౌరవించే విధానాన్ని ఆచరణలో చూపాలి.
- ఇంట్లో రోజూ కొంతసేపు ఫోన్ లేకుండా గడపాలి.
- పిల్లలకు చెప్పే మాట ఒక్కటే కాదు, మనం చేసే పని కూడా ఒక సందేశమే అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
తల్లిదండ్రులది గురుతర బాధ్యత :
"చిన్నారులకు మంచి ఏదో, చెడు ఏదో చెప్పడం పేరెంట్స్ బాధ్యత. తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలకంటే వారు చేసే పనులను పిల్లలు ఎక్కువగా గమనిస్తారు. చిన్న అలవాట్లే కొంతకాలానికి పిల్లల ప్రవర్తనలో భాగమవుతాయి. చిన్నతనంలోనే కొందరు చెడు అలవాట్లకు గురవ్వడం వంటివి తల్లిదండ్రుల పెంపకం లోపమే కారణం."-ఎన్.ఎన్.రాజు, మానసిక వైద్య నిపుణులు, విశాఖపట్నం
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