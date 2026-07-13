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ముద్దులొలికే బుజ్జాయిలకు ముచ్చటైన పేర్లు - పక్షులు, జంతువులకు ప్రతిబింబాలు!

పక్షులు, జంతువులపై మమకారం - అందం, ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీకలు!

baby_names
baby_names (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:27 PM IST

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BABY NAMES : కొన్ని రకాల పక్షులు అందంగా కనిపిస్తాయి. చక్కని రూపం, చూడముచ్చటైన రంగు, వినసొంపైన గొంతుతో ఆకర్షిస్తాయి. సింహం, పులి, చిరుత వంటి మరికొన్ని జంతువులు ధైర్యానికి, బలానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటిని ప్రతిబింబించేలా ప్రకృతి ప్రేమికులు తమ బిడ్డలకు పేర్లు పెడుతుంటారు. ఇలాంటి వాటిలో కొన్నింటిని మీ ముందుకు తెచ్చాం. ఇక చాలామంది ఆడపిల్లలకు నదుల పేర్లు, లేదా తమ తల్లిదండ్రుల్లో మొదటి అక్షరాన్ని తీసుకుని అధునిక పోకడలకు అనుగుణంగా వాటిని మార్చి పెడుతుంటారు.

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baby_names
baby_names (ETV Bharat)

మయూర్ లేదా మయూరి (బాల, బాలికలిద్దరికీ)

"మయూర్" లేదా మయూరి అనే పేర్లు తరచూ వింటుంటాం. మయూరి అంటే (ఆడ నెమలి), మయూర్ అంటే పురుష లింగానికి బదులుగా వాడుతుంటారు. ఈ పేరు హుందాతనం, ఆకర్షణ, సాంస్కృతిక గర్వాన్ని సూచిస్తుంది. అందంగా, గౌరవంగా నడుచుకునే అమ్మాయికి ఇలాంటి పేరు చక్కగా కుదురుతుంది.

హంస (అమ్మాయి)

"హంస" అంటే స్వచ్ఛత, ప్రశాంతత, దైవజ్ఞానానికి సూచిక. ప్రశాంతత, , హుందాతనం, ఆధ్యాత్మిక స్వభావం గల అమ్మాయికి ఇది చాలా అనువైన పేరు.

baby_names
baby_names (Getty images)

మృగనయని (అమ్మాయి)

"లేడి కళ్లు" అని అర్థం. అందం, అమాయకత్వం, హుందాతనానికి ప్రతీక. కళ్లు, స్వభావం, సౌమ్యతతో ఆకట్టుకునే అమ్మాయికి ఇది ఒక కవితాత్మకమైన పేరు.

baby_names
baby_names (Getty images)

బుల్బుల్ (అమ్మాయి)

నైటింగేల్ పక్షి పేరు మీదుగా వచ్చిందే 'బుల్బుల్'. మధురమైన గాత్రం, హుందాతనం, ఆప్యాయతను ప్రతిబింబిస్తుంది. భావాలను వ్యక్తపరిచే, ఉల్లాసంగా, తన ఉనికితో ప్రపంచాన్ని ప్రకాశవంతం చేసే అమ్మాయికి ఇది సరైన నామవాచకం.

baby_names
baby_names (Getty images)

కోయల్ (అమ్మాయి)

కోయిల గొంతు ఎంత మధురంగా ఉంటుందో ఈ పేరు కూడా అంతే. మాధుర్యం, సామరస్యం, ఆకర్షణను సూచిస్తుంది. ఆనందాన్ని పంచే స్వరం, స్ఫూర్తి కలిగిన అమ్మాయికి ఈ పేరు ఎంతో బాగుంటుంది.

baby_names
baby_names (Getty images)

సౌరవ్ (అబ్బాయి)

బలం, రక్షణ, ఓర్పును కలిగిన "ఎలుగుబంటి" అని అర్థం. దృఢ సంకల్పం, శ్రద్ధ, నమ్మకమైన స్వభావం కలిగిన అబ్బాయిలకు పెట్టుకుంటారు.

baby_names
baby_names (Getty images)

నమీర్ (అబ్బాయి)

అరబిక్ మూలం కలిగిన ఈ పేరుకు "చిరుతపులి" లేదా "నల్ల పిల్లి" అని అర్థం. ఇది చురుకుదనం, చాకచక్యం, ఆత్మస్థైర్యం సూచిస్తుంది. శక్తివంతమైన ఇంకా సున్నితమైన వ్యక్తిత్వం గల అబ్బాయికి ఇది సరిపోతుంది.

baby_names
baby_names (Getty images)

సింహ (అబ్బాయి)

సంస్కృతంలో "సింహం" అని అర్థం. ఇది ధైర్యం, అధికారం, గంభీరమైన తేజస్సును సూచిస్తుంది. ధైర్యవంతుడైన, నిర్భయ నాయకుడిగా ఎదగబోయే అబ్బాయికి ఇది సరైనది.

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