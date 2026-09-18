మీ పిల్లలు ఆత్మవిశ్వాసంతో, స్వతంత్రంగా జీవించాలా? - ఈ 10 సూత్రాలు ఉపయోగపడతాయట!
- తల్లిదండ్రులు.. పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 18, 2026 at 3:20 PM IST
Parenting Tips to Raise Children: ప్రస్తుత రోజుల్లో పిల్లలను పెంచే విధానంలో చాలా మార్పులే వచ్చాయి. వాళ్లు ఎక్కడ బాధపడతారో అని అడగకముందే అన్నీ తీసుకొచ్చిపెడుతున్నారు. ఇక పనుల గురించి చెప్పక్కర్లేదు. వాళ్లు చేసుకోగలరని తెలిసినా సరే ప్రతి చిన్న పనిని చేసి పెడుతున్నారు. దీంతో పిల్లల్లో నిర్లక్ష్యం, బద్ధకం వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. అయితే పిల్లలను గారాబం చేయడంతో పాటు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపడం, దయ, పట్టుదలతో స్వతంత్రంగా జీవించగల మనుషులుగా తీర్చిదిద్దడం తల్లిదండ్రుల పెద్ద బాధ్యత అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలకు అలాంటి గుణాలు అలవడేలా చేయాలంటే పేరెంట్స్ ఈ 10 సూత్రాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ధైర్యం చెప్పడం: పిల్లలకు ధైర్యాన్ని నూరిపోయాలని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. ధైర్యమంటే అస్సలు భయం లేకుండా ఉండటం కాదని, భయంగా అనిపించినా, సరైన పని చేయడమే నిజమైన ధైర్యమనే విషయాన్ని వారికి అర్థమయ్యేలా వివరించమంటున్నారు.
బాధ్యతలు అప్పగించడం: పిల్లలకు బాధ్యతలు అప్పగించడం కూడా చాలా మంచి పద్ధతి అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అలా అని పెద్దవి కాకుండా వారి వయసుకు తగ్గట్టుగా.. స్కూలు బ్యాగు సర్దుకోవడం, తమ గదిని తామే శుభ్రపర్చుకోవడం, ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనుల్లో సాయం చేయడం లాంటివి అప్పగిస్తే పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందంటున్నారు.
సమస్యలను పరిష్కరించేలా ప్రోత్సహించడం: స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలకు చదువు, ఫ్రెండ్స్ విషయంలో కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అలా అని వారి ప్రతి సమస్యను తల్లిదండ్రులు పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయొద్దంటున్నారు. పిల్లలే వారి సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా ప్రోత్సహించమని సలహా ఇస్తున్నారు. "ఈ పరిస్థితిలో ఏం చేస్తే బాగుంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావ్" అని ప్రశ్నించి, వారి మెదడుకు పని చెబితే.. ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా భయపడకుండా పరిష్కరించుకునే సామర్థ్యం వారిలో పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
తప్పుల్ని తప్పు పట్టకండి: ఏదైనా సాధించాలంటే ప్రయత్నం చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, ఆ క్రమంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరగడం, ఎదురుదెబ్బలు తగలడమూ కామన్. అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో పిల్లలను కోపగించుకోవడం, వారు ఎందుకు పనికిరారు అనే విధంగా జమ కట్టడం చేయకూడదంటున్నారు. తప్పు ఎక్కడ జరిగింది అనేది అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు, ఈసారి కొత్తగా ప్రయత్నించే విషయంలో వారికి సాయం చేయమంటున్నారు.
ఫలితాలను కాదు.. ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసించాలి: పిల్లలు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసిన, యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన గెలిస్తేనే వారిని పేరెంట్స్ అభినందిస్తుంటారు. అయితే సరైన ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రశంసించడం సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. గెలుపు, ఓటమితో సంబంధం లేకుండా వారు నిబద్ధతతో చేసిన ప్రయత్నాలను, వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా అభినందించమంటున్నారు. "నువ్వు చాలా తెలివైనవాడిని, "నువ్వు లాస్ట్ వరకూ పట్టుదలతో ప్రయత్నించావు" అంటూ ప్రశంసించమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల్లో కాన్ఫిడెంట్ పెరుగుతుందని, ప్రతి దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని మరింత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటున్నారు.
అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడం నేర్పడం: ఏ విషయాన్నైనా సహేతుకంగా ప్రశ్నించడం, తమ అభిప్రాయాలను నిర్భయంగా, స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం, తమకు తప్పు అనిపించినప్పుడు "నో" చెప్పడాన్ని పిల్లలకు నేర్పించమంటున్నారు నిపుణులు.
ఆ బాధలను అనుభవించనివ్వాలి: ఎవరికైనా ఓడిపోయినప్పుడు కలిగే బాధ, కోరుకున్నది దక్కనప్పుడు ఎదురయ్యే నిరాశ, అసహనం, విసుగు వంటివి కనిపిస్తుంటాయి. ఇక పిల్లల్లో ఇవి మరి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి అసౌకర్య పరిస్థితులే మనుషులను భావోద్వేగపరంగా బలంగా తీర్చిదిద్దుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే పిల్లలకు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదని.. వాళ్లు అన్నింటిని తట్టుకునేలా చేయాలంటున్నారు.
ఇతరుల కోసం నిలబడటం నేర్పాలి: బలవంతుడు ఎవరినీ అణచివేయడని.. స్నేహితులకు, బలహీనులకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు వారికి అండగా నిలుస్తాడని చెప్పమంటున్నారు. ఇలాంటి విలువలను బోధించినప్పుడే పిల్లలు ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదుగుతారని సలహా ఇస్తున్నారు.
హద్దులతో కూడిన స్వేచ్ఛనివ్వాలి: వయసు పెరిగే కొద్దీ పిల్లలు స్వీయ నిర్ణయాలు తీసుకొనే స్వేచ్ఛనివ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే భద్రత, నైతిక ప్రవర్తన, బాధ్యత విషయంలో స్పష్టమైన నియమాలు అనుసరించేలా జాగ్రత్త వహించాలని పేరెంట్స్కు సూచిస్తున్నారు.
వారికి ఆదర్శంగా నిలవాలి: పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాటల కంటే వారి ప్రవర్తనను ఎక్కువగా గమనిస్తారు. పైగా దాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులుగా మీరు చూపించే ధైర్యం, సహనం, దయ, బాధ్యత పిల్లలకూ అలవడతాయంటున్నారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ ప్రవర్తన ఆదర్శవంతంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
మీకు "క్రియేటివ్ పేరెంటింగ్" తెలుసా? - పిల్లలు తప్పుదారి పట్టకుండా!
పిల్లల స్నేహం 'టాక్సిక్' బంధంగా మారుతోందా? - పేరెంట్స్ ఈ పనులు చేయాలంట!