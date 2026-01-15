"పరమాన్నం" ఇలా చేయండి - కమ్మగా, చల్లారినా చిక్కపడకుండా గుళ్లో ప్రసాదంలా ఉంటుంది!

ETV Bharat / offbeat

Paramannam Recipe in Telugu : సంక్రాంతి పండక్కి పరమాన్నం తప్పక చేస్తారు. ఈ సీజన్​లో పండిన వడ్లు తెచ్చి మర ఆడించి కొత్త బియ్యంతో చేసే పరమాన్నం అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిక్కటి పాలు, కాస్త నెయ్యి, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి చేసుకునే ఈ పాయసంలోకి కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం తోడైతే చాలు! గుడిలో పెట్టే ప్రసాదం ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతలు, ఇదే పద్ధతిలో పాయసం ట్రై చేశారంటే పాయసం చల్లారినా చిక్కబడకుండా ఉంటుంది.

paramannam_recipe_in_telugu
paramannam_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అర గ్లాసు
  • పెసరపప్పు - అర గ్లాసు
  • చిక్కటి పాలు - నాలుగు గ్లాసులు
  • బెల్లం - 2 గ్లాసులు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బాదం - 6
  • జీడిపప్పు - 8
  • పుచ్చగింజలు - 1 స్పూన్
paramannam_recipe_in_telugu
paramannam_recipe_in_telugu (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. బియ్యం మాత్రమే కాకుండా సగం పెసరపప్పు వేయడం వల్ల పాయసం టేస్టీగా ఉంటుంది.
  2. బియ్యం పాతవి కాకుండా కొత్తవి లేదా రేషన్ స్టాకు వాడుకోవచ్చు.
  3. పాలు వేడిగా ఉన్నపుడే బెల్లం తరుగు వేయడం వల్ల పాలు విరిగిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  4. వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయడం వల్ల పాయసం రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
  5. పచ్చ కర్పూరం వేసుకోవడం వల్ల గుడిలో పెట్టే ప్రసాదం టేస్ట్ గమనించవచ్చు.
paramannam_recipe_in_telugu
paramannam_recipe_in_telugu (Getty images)
  • తయారీ విధానం :
  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర గ్లాసు బియ్యం, అర గ్లాసు పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
paramannam_recipe_in_telugu
paramannam_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు నాలుగు గ్లాసుల చిక్కటి పాలు ఓ గిన్నెలోకి పోసుకుని మరో 3 గ్లాసుల నీళ్లు కలిపి స్టవ్ పై పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. ఓ పొంగు రాగానే నానబెట్టుకున్న బియ్యం, పెసరపప్పు నీళ్లతో సహా పాలల్లో పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ ఉండడం వల్ల అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. అరగంట తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 2 గ్లాసుల బెల్లం తరుగు వేసుకోవాలి. వేసిన వెంటనే కలపకుండా మూత పెట్టుకుని మరో ఐదునిమిషాల తర్వాత కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, పచ్చ కర్పూరం వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
paramannam_recipe_in_telugu
paramannam_recipe_in_telugu (Getty images)
  • మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని ఈ లోగా మరో స్టవ్ పై చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే బాదం, జీడిపప్పు, పుచ్చగింజలు వేసుకుని ప్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరమాన్నం మూత తీసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.

