"పరమాన్నం" ఇలా చేయండి - కమ్మగా, చల్లారినా చిక్కపడకుండా గుళ్లో ప్రసాదంలా ఉంటుంది!
సంక్రాంతి స్పెషల్ పరమాన్నం - ఈ టిప్స్ ఫాలో చేస్తూ ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 10:40 AM IST
Paramannam Recipe in Telugu : సంక్రాంతి పండక్కి పరమాన్నం తప్పక చేస్తారు. ఈ సీజన్లో పండిన వడ్లు తెచ్చి మర ఆడించి కొత్త బియ్యంతో చేసే పరమాన్నం అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిక్కటి పాలు, కాస్త నెయ్యి, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి చేసుకునే ఈ పాయసంలోకి కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం తోడైతే చాలు! గుడిలో పెట్టే ప్రసాదం ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతలు, ఇదే పద్ధతిలో పాయసం ట్రై చేశారంటే పాయసం చల్లారినా చిక్కబడకుండా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర గ్లాసు
- పెసరపప్పు - అర గ్లాసు
- చిక్కటి పాలు - నాలుగు గ్లాసులు
- బెల్లం - 2 గ్లాసులు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బాదం - 6
- జీడిపప్పు - 8
- పుచ్చగింజలు - 1 స్పూన్
ఇలా ట్రై చేయండి :
- తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర గ్లాసు బియ్యం, అర గ్లాసు పెసరపప్పు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు నాలుగు గ్లాసుల చిక్కటి పాలు ఓ గిన్నెలోకి పోసుకుని మరో 3 గ్లాసుల నీళ్లు కలిపి స్టవ్ పై పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. ఓ పొంగు రాగానే నానబెట్టుకున్న బియ్యం, పెసరపప్పు నీళ్లతో సహా పాలల్లో పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ ఉండడం వల్ల అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. అరగంట తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 2 గ్లాసుల బెల్లం తరుగు వేసుకోవాలి. వేసిన వెంటనే కలపకుండా మూత పెట్టుకుని మరో ఐదునిమిషాల తర్వాత కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, పచ్చ కర్పూరం వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని ఈ లోగా మరో స్టవ్ పై చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే బాదం, జీడిపప్పు, పుచ్చగింజలు వేసుకుని ప్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరమాన్నం మూత తీసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
