అమ్మమ్మల కాలం నాటి "పెసరపప్పు పులుసు" రెసిపీ - ఇలా ట్రై చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!

పెసరపప్పుతో సింపుల్​గా చేసుకునే చారు రెసిపీ - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

Pesarapappu Pulusu
Pesarapappu Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Green Gram Dal Charu in Telugu : సాధారణంగా పెసరపప్పుతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పప్పుతో కమ్మని పులుసు తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? మన అమ్మమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ చారు చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి పాతకాలం నాటి పెసరపప్పు పులుసు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pesarapappu Pulusu
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 12
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
Pesarapappu Pulusu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెలో వేయించిన పెసరపప్పు వేసి కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్​పై ఉంచి మెత్తగా ఉడికించాలి. పెసరప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో రుబ్బాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 12 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, 400 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాలు మగ్గించాలి.
Pesarapappu Pulusu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత రుబ్బుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమం, 200 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒకటిన్నర టేబుల్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Pesarapappu Pulusu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పులుసులో వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే పెసరపప్పు పులుసు రెడీ అయినట్లే!
Pesarapappu Pulusu
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.

