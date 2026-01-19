అమ్మమ్మల కాలం నాటి "పెసరపప్పు పులుసు" రెసిపీ - ఇలా ట్రై చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!
పెసరపప్పుతో సింపుల్గా చేసుకునే చారు రెసిపీ - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 11:29 AM IST
Green Gram Dal Charu in Telugu : సాధారణంగా పెసరపప్పుతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ పప్పుతో కమ్మని పులుసు తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? మన అమ్మమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ చారు చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి పాతకాలం నాటి పెసరపప్పు పులుసు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "గుత్తి వంకాయ మసాలా" - అన్నం లేకుండా స్నాక్గా తినేస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 12
- పచ్చిమిర్చి - 6
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెలో వేయించిన పెసరపప్పు వేసి కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్పై ఉంచి మెత్తగా ఉడికించాలి. పెసరప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో రుబ్బాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 12 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, 400 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత రుబ్బుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమం, 200 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒకటిన్నర టేబుల్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పులుసులో వేసి కలపాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే పెసరపప్పు పులుసు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
కమ్మని "కొత్తిమీర పుదీనా నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 3 నెలల పాటు తాజాగా!
గోధుమపిండితో " చల్ల పునుగులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!