రుచికరమైన "టమోటా పప్పు" - ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ టేస్ట్!

టమోటా పప్పు ఇలా చేసి చూడండి - రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Tomato Pappu Recipe
Tomato Pappu Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Tomato Dal Curry Recipe : టమోటా పప్పును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో దీనినే ఎక్కువగా ఆర్డర్​ చేస్తారు. ఈ రెసిపీని బయట తిన్నప్పుడూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తుంది. కానీ ఇంట్లో టమోటా పప్పు చేస్తే మాత్రం ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో టమోటా పప్పు చేశారంటే సేమ్ బయట తిన్న మాదిరిగానే వస్తుంది.

Tomato Dal Curry
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • టమోటాలు - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - కొంచెం
  • కసూరిమెంతి - చిటికెడు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పంచదార - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Tomato Dal Curry
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో పావు కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే నాలుగు టమోటాలను పెద్ద సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసి ఉంచాలి. నాలుగు పచ్చిమిర్చిని నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
Tomato Dal Curry
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు అర గంట తర్వాత కుక్కర్​లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, కొంచెం ఆయిల్ వేసి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోకి చిటికెడు కసూరిమెంతి వేసి వేయించాలి.
  • అనంతరం కొద్దిగా పసుపు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మగ్గనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Tomato Dal Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడకించిన కందిపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పంచదార వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Tomato Dal Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఆరు ఎండుమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పప్పులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే టమోటా పప్పు సిద్ధంగా ఉంటుంది!

