పచ్చిబొప్పాయితో పసందైన 'పచ్చడి' - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- భలే రుచిగా ఉంటుంది - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

Papaya Pachadi Recipe
Papaya Pachadi Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Papaya Pachadi Recipe : మీరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల రోటి పచ్చళ్లను ట్రై చేసి ఉంటాయి. కానీ, ఎప్పుడైనా పచ్చి బొప్పాయితో పచ్చడి చేసుకున్నారా? ఈ విషయంలో 'నో' అని చెప్పే వారే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మీరు అందులో ఒక పర్సన్ అయితే లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే ఈ సూపర్ రెసిపీపై ఓ లుక్కేయండి. ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, రొటీన్ పచ్చళ్లకు భిన్నమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ రెసిపీ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బొప్పాయిని నేరుగా తినని పిల్లలకు ఇలా పచ్చడి చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బొప్పాయి పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Boppayi Pachadi
బొప్పాయి (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - పచ్చి బొప్పాయి తురుము
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - నూనె
  • ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక స్పూన్ - మెంతులు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
  • ఒక స్పూన్ - వెల్లుల్లి తరుగు
  • కొద్దిగా - బెల్లంపొడి
  • ఒక స్పూన్ - నిమ్మరసం
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • పావు స్పూన్ - ఇంగువ
  • అర స్పూన్ - కారం
  • కొద్దిగా - పసుపు
  • అర స్పూన్ - అల్లం పేస్ట్
  • అర చెంచా - మిరియాల పొడి

Boppayi Pachadi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ముందుగా పచ్చి బొప్పాయిని పీలర్​తో చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, వెల్లుల్లి తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
Boppayi Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మంచిగా వేగిన తర్వాత పసుపు, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లం ముద్ద వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మిశ్రమం చక్కగా వేగాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిబొప్పాయి తురుమును జతచేసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలియతిప్పుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో పది నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో బెల్లంపొడి, కారం, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తీపి నచ్చనివాళ్లు బెల్లం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
Boppayi Pachadi
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలపాటు మగ్గనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "బొప్పాయి పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లు కాకుండా ఒకసారి వెరైటీగా ఇలా బొప్పాయి పచ్చడి చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Boppayi Pachadi
మిరియాలపొడి (Getty Images)

