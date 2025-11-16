పచ్చిబొప్పాయితో పసందైన 'పచ్చడి' - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
- భలే రుచిగా ఉంటుంది - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!
Published : November 16, 2025 at 1:55 PM IST
Papaya Pachadi Recipe : మీరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల రోటి పచ్చళ్లను ట్రై చేసి ఉంటాయి. కానీ, ఎప్పుడైనా పచ్చి బొప్పాయితో పచ్చడి చేసుకున్నారా? ఈ విషయంలో 'నో' అని చెప్పే వారే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మీరు అందులో ఒక పర్సన్ అయితే లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే ఈ సూపర్ రెసిపీపై ఓ లుక్కేయండి. ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, రొటీన్ పచ్చళ్లకు భిన్నమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ రెసిపీ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బొప్పాయిని నేరుగా తినని పిల్లలకు ఇలా పచ్చడి చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బొప్పాయి పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - పచ్చి బొప్పాయి తురుము
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నూనె
- ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
- ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
- ఒక స్పూన్ - మెంతులు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
- ఒక స్పూన్ - వెల్లుల్లి తరుగు
- కొద్దిగా - బెల్లంపొడి
- ఒక స్పూన్ - నిమ్మరసం
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- పావు స్పూన్ - ఇంగువ
- అర స్పూన్ - కారం
- కొద్దిగా - పసుపు
- అర స్పూన్ - అల్లం పేస్ట్
- అర చెంచా - మిరియాల పొడి
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ముందుగా పచ్చి బొప్పాయిని పీలర్తో చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, వెల్లుల్లి తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మంచిగా వేగిన తర్వాత పసుపు, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లం ముద్ద వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మిశ్రమం చక్కగా వేగాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిబొప్పాయి తురుమును జతచేసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలియతిప్పుతూ లో-ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో బెల్లంపొడి, కారం, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తీపి నచ్చనివాళ్లు బెల్లం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
- ఆ తర్వాత సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలపాటు మగ్గనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, డిఫరెంట్ టేస్ట్తో నోరూరించే "బొప్పాయి పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లు కాకుండా ఒకసారి వెరైటీగా ఇలా బొప్పాయి పచ్చడి చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
