బొప్పాయితో కమ్మని "హల్వా" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
బొప్పాయితో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:44 AM IST
Papaya Halwa Recipe : బొప్పాయి సీజన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయినా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. చిన్న పిల్లలైతే దీనిని తినేందుకు మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి బొప్పాయి హల్వా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా పండుగల సమయాల్లో సింపుల్గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ బొప్పాయి హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొప్పాయి - 1
- పాలు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 10
- కిస్మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బొప్పాయిని కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత 10 జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బొప్పాయి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కప్పు పాలు పోసి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ,కిస్మిస్ వేసి కలిపి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకినివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బొప్పాయి హల్వా తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు బొప్పాయి హల్వాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బొప్పాయి, పాలు, నెయ్యితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
