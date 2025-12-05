ETV Bharat / offbeat

బొప్పాయితో కమ్మని "హల్వా" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

బొప్పాయితో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Papaya Halwa
Papaya Halwa (ETV Abhiruchi)
Papaya Halwa Recipe : బొప్పాయి​ సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయినా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. చిన్న పిల్లలైతే దీనిని తినేందుకు మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి బొప్పాయి​ హల్వా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా పండుగల సమయాల్లో సింపుల్​గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెప్పొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ బొప్పాయి​ హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Papaya Halwa
బొప్పాయి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొప్పాయి - 1
  • పాలు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 10
  • కిస్​మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Papaya Halwa
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బొప్పాయిని కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత 10 జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్​మిస్ వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Papaya Halwa
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బొప్పాయి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కప్పు పాలు పోసి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
  • చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ,కిస్​మిస్ వేసి కలిపి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకినివ్వాలి.
Papaya Halwa
పాలు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బొప్పాయి హల్వా తయారైనట్లే!
Papaya Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
  • మీరు బొప్పాయి హల్వాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బొప్పాయి, పాలు, నెయ్యితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

