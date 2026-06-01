నాలుగు గుడ్లు పెట్టిన "లాప్​వింగ్" - వర్షాల రాకతో వాటికి ఏం సంబంధం?

ఆ పక్షి నాలుగు గుడ్లు పెడితే వర్షాలు కురుస్తాయని నమ్మకం - సైంటిస్టులు ఏమంటున్నారంటే!

lapwing_eggs (ETV Bharat)
Published : June 1, 2026 at 3:48 PM IST

LAPWING EGGS : మధ్యప్రదేశ్​లోని పన్నా అటవీ ప్రాంతంలో లాప్‌వింగ్ అనే పక్షి నాలుగు గుడ్లు పెట్టింది. ఈ పక్షి ఒకేసారి ఇలా నాలుగు గుడ్లు పెట్టడం వర్షానికి సూచికగా స్థానికులు భావిస్తుంటారు. గతంలోనూ పలు సందర్భాల్లోనూ ఇది నిజమైందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. మధ్యప్రదేశ్​లోని దక్షిణ పన్నా అటవీ విభాగంలోని రైపురా శ్రేణికి చెందిన భరత్లా బీట్‌లో రెడ్-వాటిల్డ్ లాప్‌వింగ్ గుడ్లను అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. వీటి రంగు తెల్లగా కాకుండా గులకరాళ్ల మధ్య కలిసిపోయే రంగుల్లో ఉండడం విశేషం. "లాప్‌వింగ్‌ పక్షులు సాధారణంగా ఎలాంటి గూడు లేకుండా, బహిరంగంగా, గులకరాళ్ల మధ్య మూడు గుడ్లు పెడతాయి, కానీ ఒకేసారి నాలుగు గుడ్లు పెట్టడం అరుదు." అని దక్షిణ అటవీ విభాగం డీఎఫ్‌ఓ అనుపమ్ శర్మ తెలిపారు.

లాప్‌వింగ్ పక్షి గుడ్ల సంఖ్య వర్షాలు పడే నెలల సంఖ్యను సూచిస్తుందనే ఒక ఆసక్తికరమైన నమ్మకం స్థానికంగా ప్రచారంలో ఉంది. నాలుగు గుడ్లు పెడితే, అది మంచి, సుదీర్ఘమైన వర్షపాతాన్ని సూచిస్తుందని నమ్ముతారు. దీనిని సమర్థించడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేనప్పటికీ, ఇది జానపద జ్ఞానం, ప్రకృతి పరిశీలన అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది. తాజాగా ఝిరియా ప్రాంతంలో నాలుగు గుడ్లు కనుగొనడం చర్చనీయాంశమైంది.

ఈ రోజుల్లో రుతుపవనాలు, వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికత అందుబాటులో ఉంది. కానీ, పూర్వం వాతావరణం, రుతుపవనాలు అంచనా వేయడానికి వేర్వేరు పద్ధతులు ఉపయోగించేవారు. అందులో ఒకటి లాప్‌వింగ్ పక్షిగా ఇప్పటికీ చెప్తుంటారు.

గుడ్లు ఎప్పుడు వర్షం రాకను సూచిస్తాయా?

ఆకాశంలో ఎగిరే లాప్‌వింగ్ పక్షి శబ్దం చేస్తే వర్షం వస్తుందని, అది పెట్టే గుడ్ల సంఖ్యను బట్టి ఎన్ని నెలలు వర్షాలు పడతాయో తెలుస్తుందని ఇక్కడి ప్రజలు చెప్తుంటారు. లాప్​వింగ్ నేలను తవ్వి బొరియలో గుడ్లు పెడితే కరువు వస్తుందని, భూ ఉపరితలంపై గుడ్లు పెడితే, తప్పకుండా మంచి వర్షాలు వస్తాయని భావిస్తారు. ఇక ఇళ్ల పైకప్పులపై గుడ్లు పెడితే భారీ వర్షాలు ఉంటాయని చెప్తుంటారు.

నిజమెంత? - సైన్స్ ఏం చెప్తోంది?

జపనీయుల జానపద కథల్లో 'డూమ్స్‌డే' అనే చేపను (సముద్ర దేవుడి ప్యాలెస్ దూత) అని పిలుస్తుంటారు. ఈ చేప ఒడ్డున కనిపిస్తే చాలు! త్వరలోనే సునామీ వస్తుందని ప్రజల విశ్వాసం. యాధృచ్ఛికంగా ఒకటీ, రెండు సార్లు ఇలా జరగొచ్చేమో కానీ, సునామీలు భూకంపాలకు చేపలు సముద్ర ఉపరితలంపైకి రావడానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని "బులెటిన్ ఆఫ్ ది సీస్మోలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ అమెరికా" పేర్కొంది. పర్యావరణ విధ్వంసం కారణంగా సముద్ర జీవులు, అటవీ జంతువులైన పులులు, చిరుతలతో పాటు జింకలు, కోతులు జనావాసాల్లోకి రావడం సహజమని చెప్తున్నారు. ఏనుగుల మందలు పంట పొలాల్లోకి రావడం, ఎలుగు బంట్లు గ్రామాల్లోకి చేరడం కూడా పర్యావరణ విధ్వంసం కారణంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలే అని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

