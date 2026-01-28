రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "పనీర్ టిక్కా" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : January 28, 2026 at 11:52 AM IST
Paneer Tikka Recipe Restaurant Style : పాలకు సంబంధించిన పదార్థాల్లో పనీర్కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు పనీర్తో చేసిన వంటలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పనీర్తో కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా చిల్లీ పనీర్, కబాబ్, లాలీపాప్, స్టార్టర్, టిక్కాలు వంటి రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, "పనీర్ టిక్కాను" ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు సరైన రుచి రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. అచ్చం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో భలే రుచికరంగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఇలా ఇంట్లోనే సింపుల్గా మంచి రుచికరమైన టిక్కాలను చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే పనీర్ టిక్కాలను ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- పెరుగు - 400 గ్రాములు
- పసుపు - అర చెంచా
- కారం - రెండు చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద - చెంచాన్నర
- జీలకర్ర పొడి - చెంచాన్నర
- ధనియాల పొడి - చెంచాన్నర
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- చాట్ మసాలా - ఒక చెంచా
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- కసూరి మేతి - ఒక చెంచా
- శనగపిండి - రెండు చెంచాలు(ఇష్టమైతే)
- కార్న్ఫ్లోర్ - ఒక చెంచా
- క్యాప్సికమ్ - కొన్ని ముక్కలు(పెద్దగా)
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(పెద్ద ముక్కలుగా)
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే పనీర్ టిక్కా తయారీ కోసం ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయను పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగుల్లో ఉన్న క్యాప్సికమ్లోని విత్తనాలను తీసేసి పెద్ద ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నిమ్మకాయ నుంచి రసాన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా, తాజా పనీర్ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి , చాట్ మసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, కసూరి మేతి కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నింటినీ బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పదార్థాలు మంచిగా కలిసిపోయేలా బాగా గిలక్కొట్టాలి. దాంతో ఆ మిశ్రమం చిక్కటి క్రీమ్లా రెడీ అవుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్టేజ్లో శనగపిండిని యాడ్ చేసి కలపొచ్చు. ఆపై పెరుగు మిశ్రమంలో కార్న్ఫ్లోర్నూ జత చేసి ఒకసారి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మరో వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు పనీర్ ముక్కలను వేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం పోసి అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. అనంతరం పాన్పై మూత పెట్టి ఆ మిశ్రమాన్ని ఓ మూడు గంటలు నాననివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత పనీర్, క్యాప్సికమ్స్, ఉల్లిపాయ ముక్కలను స్టిక్కు గుచ్చాలి.
- అనంతరం పొయ్యి మీద గ్రిల్ పాన్ పెట్టి నూనె రాసి పనీర్ గుచ్చిన పుల్లలను పెట్టాలి. రెండు నిమిషాలు మూత పెడితే అవి చక్కగా మగ్గుతాయి.
- అప్పుడు మరో వైపు తిప్పి అటు వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నూనె రాయొచ్చు.
- అన్ని వైపులా చక్కగా కాలే వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ గ్రిల్ పాన్ లేనివారు నార్మల్ పాన్పై కూడా చేసుకోవచ్చు.
- చివరగా చక్కగా వేగిన పనీర్ టిక్కాలను సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పౌడర్ చల్లుకుని తిన్నారంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "పనీర్ టిక్కాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
