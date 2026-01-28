ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "పనీర్ టిక్కా" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!

పనీర్​తో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Paneer Tikka Recipe
Paneer Tikka Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Paneer Tikka Recipe Restaurant Style : పాలకు సంబంధించిన పదార్థాల్లో పనీర్​కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు పనీర్​తో చేసిన వంటలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పనీర్​తో కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా చిల్లీ పనీర్, కబాబ్, లాలీపాప్, స్టార్టర్, టిక్కాలు వంటి రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, "పనీర్ టిక్కాను" ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు సరైన రుచి రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. అచ్చం రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో భలే రుచికరంగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఇలా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా మంచి రుచికరమైన టిక్కాలను చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే పనీర్ టిక్కాలను ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Paneer Tikka Recipe
పనీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • పెరుగు - 400 గ్రాములు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • కారం - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద - చెంచాన్నర
  • జీలకర్ర పొడి - చెంచాన్నర
  • ధనియాల పొడి - చెంచాన్నర
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • చాట్ మసాలా - ఒక చెంచా
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
  • కసూరి మేతి - ఒక చెంచా
  • శనగపిండి - రెండు చెంచాలు(ఇష్టమైతే)
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - ఒక చెంచా
  • క్యాప్సికమ్ - కొన్ని ముక్కలు(పెద్దగా)
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి(పెద్ద ముక్కలుగా)
  • నూనె - తగినంత

Paneer Tikka Recipe
క్యాప్సికమ్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే పనీర్ టిక్కా తయారీ కోసం ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయను పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగుల్లో ఉన్న క్యాప్సికమ్​లోని విత్తనాలను తీసేసి పెద్ద ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నిమ్మకాయ నుంచి రసాన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా, తాజా పనీర్ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి , చాట్‌ మసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం, కసూరి మేతి కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నింటినీ బాగా కలపాలి.
Paneer Tikka Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పదార్థాలు మంచిగా కలిసిపోయేలా బాగా గిలక్కొట్టాలి. దాంతో ఆ మిశ్రమం చిక్కటి క్రీమ్‌లా రెడీ అవుతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్టేజ్​లో శనగపిండిని యాడ్ చేసి కలపొచ్చు. ఆపై పెరుగు మిశ్రమంలో కార్న్‌ఫ్లోర్‌నూ జత చేసి ఒకసారి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మరో వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు పనీర్ ముక్కలను వేసుకోవాలి.
Paneer Tikka Recipe
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఆపై వాటిపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం పోసి అదంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. అనంతరం పాన్​పై మూత పెట్టి ఆ మిశ్రమాన్ని ఓ మూడు గంటలు నాననివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత పనీర్‌, క్యాప్సికమ్స్‌, ఉల్లిపాయ ముక్కలను స్టిక్‌కు గుచ్చాలి.
  • అనంతరం పొయ్యి మీద గ్రిల్‌ పాన్‌ పెట్టి నూనె రాసి పనీర్‌ గుచ్చిన పుల్లలను పెట్టాలి. రెండు నిమిషాలు మూత పెడితే అవి చక్కగా మగ్గుతాయి.
Paneer Tikka Recipe
కార్న్​ఫ్లోర్ (Getty Images)
  • అప్పుడు మరో వైపు తిప్పి అటు వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నూనె రాయొచ్చు.
  • అన్ని వైపులా చక్కగా కాలే వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ గ్రిల్ పాన్ లేనివారు నార్మల్​ పాన్​పై కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • చివరగా చక్కగా వేగిన పనీర్‌ టిక్కాలను సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఆమ్‌చూర్‌ పౌడర్ చల్లుకుని తిన్నారంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "పనీర్ టిక్కాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
Paneer Tikka Recipe
పనీర్ టిక్కా (Eenadu)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

