ఎంతో రుచికరమైన "పనీర్ సమోసా" - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!

- రెగ్యులర్​ సమోసాలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు

Paneer Smosa
Paneer Smosa (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 12:06 PM IST

Paneer Smosa : చాయ్​ బండి దగ్గర మెజారిటీ జనం​ ఆర్డర్​ చేసే మరో ఐటమ్​ "సమోసా". ఈ కాంబినేషన్​ అమోఘంగా ఉంటుంది. చాలా మంది సమోసాకు హార్డ్​కోర్​ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అయితే.. బండి దగ్గర తింటే వాళ్లు ఎలాంటి ఆయిల్​తో చేశారో అనే డౌట్ ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, మీకోసం పనీర్ సమోసా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. మరి, తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒకటిన్నర కప్పు మైదా
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఆయిల్
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు
  • 200 గ్రాముల పనీర్‌
  • 1 ఉల్లి గడ్డ
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 1 స్పూన్ కారం
  • అర స్పూన్ ధనియాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • అర స్పూన్ గరంమసాలా
  • పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు
  • ముప్పావు స్పూన్ నిమ్మరసం
  • డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి, పనీర్​లను సైతం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకోవాలి. అందులో మైదా, తగినంత ఉప్పు, టేబుల్‌ స్పూన్‌ ఆయిల్ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ పిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా ఉండొద్దని గుర్తు పెట్టుకోవాలి
  • పిండిని చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపై తడి కాటన్ క్లాత్ కప్పి, కనీసం అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి
  • ఉల్లిపాయలను గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. ఇందులోని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న పనీర్‌ ముక్కలు వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • చివరలో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి మంట ఆపేసేయాలి.
  • ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్న పిండిని తీసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని చపాతీలు తయారు చేసుకోవాలి
  • ఆ చపాతీలను సరిగ్గా సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కో ముక్కను కోన్ మాదిరిగా చుట్టుకొని, అంచులను రెండు నీటి బొట్లతో తడపాలి.
  • అందులో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పనీర్ మిశ్రమాన్ని నింపి, అంచులను మూసేయాలి
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టుకొని, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి.
  • నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఈ సమోసాలను వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సమోసాలు గోధుమ వర్ణంలోకి మారిన తర్వాత దించేస్తే సరి
  • అద్దిరిపోయే పనీర్‌ సమోసా సిద్ధమైపోతుంది
  • ఈ సమోసాలను పుదీనా చట్నీ లేదా టమాటా సాస్‌ తో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

