ఎంతో రుచికరమైన "పనీర్ సమోసా" - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
- రెగ్యులర్ సమోసాలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు
Paneer Smosa (ETV Abhiruchi)
Published : December 15, 2025 at 12:06 PM IST
Paneer Smosa : చాయ్ బండి దగ్గర మెజారిటీ జనం ఆర్డర్ చేసే మరో ఐటమ్ "సమోసా". ఈ కాంబినేషన్ అమోఘంగా ఉంటుంది. చాలా మంది సమోసాకు హార్డ్కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అయితే.. బండి దగ్గర తింటే వాళ్లు ఎలాంటి ఆయిల్తో చేశారో అనే డౌట్ ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, మీకోసం పనీర్ సమోసా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. మరి, తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పు మైదా
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- 200 గ్రాముల పనీర్
- 1 ఉల్లి గడ్డ
- 2 పచ్చిమిర్చి
- 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 1 స్పూన్ కారం
- అర స్పూన్ ధనియాలు
- అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
- అర స్పూన్ గరంమసాలా
- పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు
- ముప్పావు స్పూన్ నిమ్మరసం
- డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి, పనీర్లను సైతం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకోవాలి. అందులో మైదా, తగినంత ఉప్పు, టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ పిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా ఉండొద్దని గుర్తు పెట్టుకోవాలి
- పిండిని చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపై తడి కాటన్ క్లాత్ కప్పి, కనీసం అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి
- ఉల్లిపాయలను గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. ఇందులోని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- చివరలో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి మంట ఆపేసేయాలి.
- ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్న పిండిని తీసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని చపాతీలు తయారు చేసుకోవాలి
- ఆ చపాతీలను సరిగ్గా సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కో ముక్కను కోన్ మాదిరిగా చుట్టుకొని, అంచులను రెండు నీటి బొట్లతో తడపాలి.
- అందులో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పనీర్ మిశ్రమాన్ని నింపి, అంచులను మూసేయాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టుకొని, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఈ సమోసాలను వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సమోసాలు గోధుమ వర్ణంలోకి మారిన తర్వాత దించేస్తే సరి
- అద్దిరిపోయే పనీర్ సమోసా సిద్ధమైపోతుంది
- ఈ సమోసాలను పుదీనా చట్నీ లేదా టమాటా సాస్ తో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.