పనీర్తో "పాప్కార్న్" - తిని తీరాల్సిందే గురూ!
- ఈ సరికొత్త రెసిపీని ఇంట్లో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా
Published : November 15, 2025 at 3:30 PM IST
Paneer Pop Corn Recipe : పాప్ కార్న్ అంటే జనాలకు ఎంతో ఇష్టం. సినిమాకు వెళ్లినా, మార్కెట్ కు వెళ్లినా, ఇంట్లో కూర్చొని క్రికెట్ చూస్తున్నా.. చాలా మంది ఫేవరెట్ స్నాక్ పాప్ కార్న్. పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులైతే దాని కోసం యుద్ధమే చేస్తుంటారు. అయితే, పాప్ కార్న్ దేనితో తయారు చేస్తారో అందరికీ తెలుసు. మొక్క జొన్నలతో ఫట్ ఫట్ అనిపిస్తారు.
కానీ మీకు తెలుసా? పనీర్ తో కూడా వెరైటీ పాప్ కార్న్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు! అవును, ఈ సరికొత్త రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, చాలా దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ! మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతి ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 150 గ్రాముల పనీర్
- 1/4 కప్పు మైదా
- 1/2 కప్పు బ్రెడ్ పొడి
- 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 3/4 స్పూన్ గరం మసాలా
- ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం
- ఒకటిన్నర స్పూన్ అల్లం పేస్టు
- పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఫ్రెష్ పనీర్ తీసుకొని, దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పు ఎక్కువగా ఉన్న బౌల్ తీసుకొని, అందులో బ్రెడ్ పొడి వేసుకోవాలి. అందులోనే అర స్పూన్ కారం, కాస్తంత ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకొని, అందులో మైదాపిండి వేసుకోవాలి.
- అందులోనే మిరియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, మిగిలిన కారం, కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా, మిగిలిన ఉప్పు వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పిండి మరీ జారుగా ఉండకూడదు. అలాగని మరీ గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు. మధ్యస్థంగా ఉండాలి. ఇలా సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత పనీర్ ముక్కలను తీసుకోవాలి.
- ఒక్కో పనీర్ ముక్కను మైదా పిండిలో ముంచి తీసి, వెంటనే బ్రెడ్ పొడిలో అటూ ఇటూ దొర్లించాలి. దీంతో బ్రెడ్ పొడి మొత్తం పనీర్ ముక్కలకు అంటుకుంటుంది. చక్కగా అంటుకున్న తర్వాత మరో గిన్నెలో పెట్టి, పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా పనీర్ ముక్కలన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవాలి. కనీసం పావు గంట వరకు ఉంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆన్ చేసి, బాండీ పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పనీర్ ముక్కలను అందులో వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకుంటే.. ఎక్సెస్ ఆయిల్ తొలగిపోతుంది.
- అంతే.. కరకరలాడే పాప్కార్న్ పనీర్ సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పెద్దలు కూడా సరికొత్త అనుభూతిని పొందుతారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
