దీపావళికి నోరూరించే "పనీర్ పాయసం" - సేమియా ఖీర్ కంటే వెరీ ఈజీ - మూడు రోజులు నిల్వ!
-పనీర్తో ఎప్పుడూ కూరలే కాదు - ఇలా పాయసం చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : October 19, 2025 at 1:30 PM IST
Paneer Payasam Recipe: పనీర్ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. ఇక రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే కాంబినేషన్గా పనీర్ కూర ఉంటే ఆ మజానే వేరు. అయితే పనీర్తో ఎప్పుడూ కూరలే ఎందుకు. అందుకే దీపావళి స్పెషల్గా ఓసారి ఇలా పాయసం చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా పావుగంటలో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా సేమియా పాయసం కంటే చాలా ఈజీగా, అతి తక్కువ పదార్థాలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మూడు రోజుల పాటు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. దీనిని చల్లగా లేదా వేడిగా ఎలా తిన్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా పనీర్ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- పాలు - 4 కప్పులు(1 లీటర్)
- పంచదార - అర కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. వాటర్ కాగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీటిని ఓ గిన్నెలోకి పోసుకోవాలి.
- మరిగించిన నీటిలో పనీర్ను వేసి ఓ 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు మరోసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరిగేలోపు పనీర్ను నీటి నుంచి తీసి సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
- పాలు హై ఫ్లేమ్ మీద రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత పంచదార వేసి కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- పంచదార కరిగి పాలు కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత తురిమిన పనీర్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి యాలకుల పొడి, కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- పనీర్ కుక్ అయ్యి పాయసం చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కన పెడితే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనీర్ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
- దీన్ని వేడివేడిగా లేదా కూల్గా తిన్నా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు చల్లగా తినాలనుకుంటే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాయసాన్ని ఓ బౌల్లోకి వేసుకుని పైన మరికొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- ఆ పాయసం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిజ్లో రెండు గంటల పాటు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత బయటికి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
చిట్కాలు:
- మీరు తీసుకునే పనీర్ తాజాదనాన్ని బట్టే పాయసం రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి తాజా పనీర్ను తీసుకోవడం మంచిది.
- పనీర్ను వేడి నీటిలో నానబెట్టడం వల్ల సాఫ్ట్గా మారడంతో పాటు రుచి బాగుంటుంది.
- పంచదారను మీరు తినే స్వీట్నెస్కు సరిపడేలా తీసుకోవడం మంచిది.
- కేవలం బాదం, జీడిపప్పు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన డ్రైఫ్రూట్స్ను సన్నగా కట్ చేసుకుని గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు.
