ETV Bharat / offbeat

దీపావళికి నోరూరించే "పనీర్​ పాయసం" - సేమియా ఖీర్​ కంటే వెరీ ఈజీ - మూడు రోజులు నిల్వ!

-పనీర్​తో ఎప్పుడూ కూరలే కాదు - ఇలా పాయసం చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Paneer Payasam Recipe
Paneer Payasam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Paneer Payasam Recipe: పనీర్‌ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. ఇక రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే కాంబినేషన్​గా పనీర్ కూర ఉంటే ఆ మజానే వేరు. అయితే పనీర్​తో ఎప్పుడూ కూరలే ఎందుకు. అందుకే దీపావళి స్పెషల్​గా ఓసారి ఇలా పాయసం చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా పావుగంటలో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా సేమియా పాయసం కంటే చాలా ఈజీగా, అతి తక్కువ పదార్థాలో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. ఇక దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మూడు రోజుల పాటు హ్యాపీగా ఎంజాయ్​ చేయవచ్చు. దీనిని చల్లగా లేదా వేడిగా ఎలా తిన్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా పనీర్​ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Paneer Payasam
పనీర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్​ - 200 గ్రాములు
  • పాలు - 4 కప్పులు(1 లీటర్​) ​
  • పంచదార - అర కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ - కొద్దిగా
Paneer Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. వాటర్​ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నీటిని ఓ గిన్నెలోకి పోసుకోవాలి.
  • మరిగించిన నీటిలో పనీర్​ను వేసి ఓ 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు మరోసారి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరిగేలోపు పనీర్​ను నీటి నుంచి తీసి సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
  • పాలు హై ఫ్లేమ్​ మీద రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత పంచదార వేసి కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార కరిగి పాలు కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత తురిమిన పనీర్​ వేసి కలుపుకోవాలి.
Paneer Payasam
పంచదార (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులోకి యాలకుల పొడి, కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పనీర్​ కుక్​ అయ్యి పాయసం చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కన పెడితే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనీర్​ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Paneer Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • దీన్ని వేడివేడిగా లేదా కూల్​గా తిన్నా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు చల్లగా తినాలనుకుంటే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పాయసాన్ని ఓ బౌల్​లోకి వేసుకుని పైన మరికొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్​తో గార్నిష్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ పాయసం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిజ్​లో రెండు గంటల పాటు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత బయటికి తీసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
Paneer Payasam
పనీర్​ పాయసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీసుకునే పనీర్​ తాజాదనాన్ని బట్టే పాయసం రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి తాజా పనీర్​ను తీసుకోవడం మంచిది.
  • పనీర్​ను వేడి నీటిలో నానబెట్టడం వల్ల సాఫ్ట్​గా మారడంతో పాటు రుచి బాగుంటుంది.
  • పంచదారను మీరు తినే స్వీట్​నెస్​కు సరిపడేలా తీసుకోవడం మంచిది.
  • కేవలం బాదం, జీడిపప్పు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన డ్రైఫ్రూట్స్​ను సన్నగా కట్​ చేసుకుని గార్నిష్​ చేసుకోవచ్చు.

దీపావళికి సీతాఫలంతో నోరూరించే "స్వీట్" - అతి తక్కువ ఐటమ్స్​తో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

కుక్కర్​లో పది నిమిషాల్లోనే లంచ్ బాక్స్​ రెడీ! - టైమ్​ లేనప్పుడు సూపర్ ఆప్షన్

TAGGED:

PANEER PAYASAM MAKING
PANEER PAYASAM RECIPE
TASTY PANEER PAYASAM INSTANTLY
పనీర్​ పాయసం రెసిపీ
PANEER PAYASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.