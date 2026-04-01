నిమిషాల్లోనే "పనీర్ మిల్లెట్ మీల్" - కొత్తవారు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
- అరికెలతో టేస్టీగా, హెల్దీగా పనీర్ రెసిపీ - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : April 1, 2026 at 12:22 PM IST
Millet Meal : ఇవాళ, రేపు అందరూ ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెడుతున్నారు. సాధారణ వ్యాయామాలకోసం గ్రౌండ్కు, కఠిన ఎక్సర్సైజుల కోసం జిమ్ సెంటర్లకు వెళ్తున్నారు. అయితే, ఆరోగ్యానికి, బరువు తగ్గడానికి వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో.. తీసుకునే ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకే చాలా మంది తమ ఆహారంలో కూడా మార్పులు చేసుకుంటున్నారు. రెగ్యులర్ రైస్కు బదులుగా, మిల్లెట్స్ను మెనూలో చేర్చుతున్నారు. కానీ, వీటిని తినడానికి అందరూ అలవాటుపడలేకపోతున్నారు. ఇక, పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు. దీంతో వారికి సిరి ధాన్యాలు తినిపించడం చాలా మంది అమ్మలకు సాధ్యం కావట్లేదు. మీరు కూడా ఇలాంటి సమస్యనే ఫేస్ చేస్తున్నట్టయితే మీ కోసమే ఈ పనీర్ మిల్లెట్ మీల్ రెసిపీ!
ఇది ఎంత ఆరోగ్యకరమో, అంతే రుచికరంగా ఉంటుంది. పనీర్ పేరు చెబితే పిల్లలు ఎగిరి గంతేస్తారు. అలాంటి పనీర్తో మిల్లెట్స్ను మిక్స్ చేసి సూపర్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఒక్కసారి తిన్నారంటే, మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు. పిల్లలు కూడా మిల్లెట్ గ్రూప్లో చేరిపోతామని అంటారు! అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి! ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ ముక్కలు - 2 కప్పులు
- అరికెలు - 1 కప్పు
- ఆనియన్ - ఒకటి
- జీలకర్ర - 1/2 స్పూన్
- ఆవాలు - 1/2 స్పూన్
- మిరియాలు - 1/4 స్పూన్
- క్యారెట్ - ఒకటి
- యాలకుల పొడి - 1/4 స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పుదీనా - తగినంత
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- కారం - తగినంత
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- పచ్చి మిర్చీ - మూడు
- పసుపు - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చీ - నాలుగైదు
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- కొబ్బరి నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చి మిర్చీ తుంపుకొని వేసుకోవాలి. కరివేపాకు, ఎండు మిర్చీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
- వీటితోపాటు జీలకర్ర, ఆవాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి
- ఇందులోనే సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి
- తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, పసుపు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే మిరియాల పొడి కొద్దిగా చల్లుకోవాలి. అన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత పనీర్ వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాసేపు తర్వాత మసాలా పొడి, ఉప్పు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం కారం వేసుకోవాలి. పచ్చి మిర్చీ వేసుకున్నాం కాబట్టి సరిచూసుకొని కారం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత యాలకుల పొడి వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత ముందుగానే కుక్ చేసి పెట్టుకున్న అరికెలను ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- అంతే అద్దిరిపోయే పనీర్ మిల్లెట్ మీల్ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని కొత్తిమీర, పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- ఇందులో నువ్వులు చల్లుకొని, పచ్చి ఉల్లిపాయలు నంజుకుని తింటే మరింత అమోఘంగా ఉంటుంది.
- పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీకు నచ్చితే తప్పుకుండా ట్రై చేయండి.
