ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పనీర్ ​మటర్ కుర్మా"! - పూరీ, చపాతీల్లోకి అదుర్స్!

- హోటల్​ స్టైల్​లో నోరూరిస్తుంది - తిన్నారంటే మైమరచిపోతారు!

Paneer Mater Kurma Recipe
Paneer Mater Kurma Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Paneer Mater Kurma Recipe in Hotel Style : మనం హోటల్స్​కి వెళ్లినప్పుడు పూరీ, చపాతీ, పరోటా వంటివి​ ఆర్డర్ చేస్తే అందులోకి చట్నీతోపాటు కుర్మా కర్రీలు ఇస్తుంటారు. అవి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. కానీ, అదే మనం ఇంట్లో చేస్తే ఎంత టేస్టీగా రావు. అందుకే, మీకోసం ఒక సూపర్ కుర్మా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పనీర్​ మటర్ కుర్మా". ఇది ఎప్పుడూ చేసుకునే ఆలూ, టమాటా కుర్మాలతో పోలిస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మేము చెప్పే పద్ధతిలో చేశారంటే హోటల్ టేస్ట్​కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. మరి, ఈ కుర్మా రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Paneer Mater Kurma Recipe
పనీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - పనీర్ ముక్కలు
  • అరకప్పు - ఉడికించిన బఠాణీ
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఒకట్రెండు - టమాటాలు
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • కారం, ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా చొప్పున
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • అరకప్పు - పెరుగు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - కసూరీమేథీ
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • పావుకప్పు - నూనె
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • చిన్నముక్క - దాల్చినచెక్క
  • రెండు - యాలకులు
  • మూడు - లవంగాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
Paneer Mater Kurma Recipe
పెరుగు (Getty Images)

మసాలా కోసం :

  • గసగసాలు - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - పది
  • బాదం - పది

పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే - అప్పటికప్పుడు కరకరలాడే "మేథీ మఠరీలు" చేసి ఇవ్వండి!

Paneer Mater Kurma Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను తయారు చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మొదటగా మూడు చిన్న గిన్నెల్లో జీడిపప్పు, బాదం, గసగసాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, బఠాణీలను ఉడికించుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • వీటితో పాటు పనీర్ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, టమాటా గుజ్జును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Paneer Mater Kurma Recipe
బఠాణీ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో నానబెట్టుకున్న గసగసాలు, జీడిపప్పు, బాదం పప్పుల్ని వేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కుర్మా తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.

ఇడ్లీలు మిగిలితే కరకరలాడే "వడలు"! - తక్కువ నూనెతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Paneer Mater Kurma Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీఆకు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును జత చేసి బాగా కలిపి లైట్​గా నూనె తేలే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
  • అనంతరం అందులో ముందుగా తయారు చేసుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్, పసుపు, జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలిపి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
Paneer Mater Kurma Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం ఉడికాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు, ఉడికించిన బఠాణీ, పెరుగు వేసి నెమ్మదిగా ఒకసారి అంత కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కసూరి మేథీ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద ఉడకనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ ​మటర్ కుర్మా" రెడీ అవుతుంది!

జొన్నరొట్టె చేయడం రానివారు - ఈ "కాయగూరల రొట్టెలు" చేసుకోండి!

TAGGED:

PANEER KORMA RECIPE
MATER PANEER KURMA RECIPE
SIDE DISH FOR POORI AND CHAPATI
పనీర్​మటర్ కుర్మా తయారీ విధానం
PANEER MATER KURMA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.