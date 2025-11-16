కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకునే "మటర్ పనీర్ పులావ్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
నోరూరించే పులావ్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 3:03 PM IST
Paneer Matar Pulao Recipe : పులావ్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో వెజ్, నాన్వెజ్ పదార్థాలను ఉపయోగించి వివిధ రకాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి మటర్ పనీర్ పులావ్ని ట్రై చేయండి? టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుక్కర్లో సింపుల్గా ఈ రెసిపీని చేసుకోవచ్చు. ఇది నోటికి కొత్త రుచిని అందిస్తుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పనీర్ - 250 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
- నెయ్యి - 3 స్పూన్లు
- షాజీరా - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 3
- లవంగాలు - 6
- యాలకులు - 4
- మిరియాలు - 1 స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉల్లిపాయలు - 2
- జీడిపప్పు - 15
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పచ్చిబఠాణీ గింజలు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో బాస్మతి బియ్యాన్ని రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే 250 గ్రాముల పనీర్ను ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు పాన్లో పనీర్ ముక్కలు మునిగేంత వరకు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలను వేసి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్, మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ షాజీరా, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు దాల్చినచెక్క యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఆరు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు, ఒక స్పూన్ మిరియాలు, మూడు బిర్యానీ ఆకులు, ఆరు పచ్చిమిర్చి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా 15 జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులో కప్పు పచ్చిబఠాణీ గింజలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేయాలి. అలాగే సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నిమ్మరసం, కొంచెం కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- అనంతరం ఫ్రై చేసిన పనీర్ ముక్కలు వేసి కుక్కర్ మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మటర్ పనీర్ పులావ్ రెడీ
- మటర్ పనీర్ పులావ్లో రైతా లేదా చికెన్ లేదా మటన్ కలిపి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
