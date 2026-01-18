ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీ "పనీర్ మసాలా కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీలోకి అదుర్స్!

- పనీర్ మసాలా కర్రీ చేసే అద్భుతమైన పద్ధతి ఇదే! - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Paneer Masala Curry
Paneer Masala Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Perfect Paneer Masala Curry in Telugu : పనీర్​తో చేసే వంటకాలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. స్టార్టర్ల నుంచి కర్రీల వరకు ఏం చేసినా ఇంట్లో వారందరూ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు ఎందులోకైనా సరే కాంబినేషన్​గా పనీర్ కర్రీ ఉంటే ఆ మజానే వేరు! అందుకే, మీ అందరి కోసం పనీర్​తో ప్రిపేర్ చేసే సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ మసాలా కర్రీ".

మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో విధాలు ఈ మసాలా కర్రీని ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. రెస్టారెంట్ రుచికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాళ్లూ ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు. మరి, నోరూరించే ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ పనీర్ మసాలా కర్రీని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Paneer Masala Curry
Paneer Masala Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • క్యాప్సికం - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • యాలకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ధనియాలపొడి - అర చెంచా
  • జీలకర్రపొడి - అర చెంచా
  • మిరియాలపొడి - పావు చెంచా
  • టమాటాలు - రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • క్రీమ్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • కసూరిమేతి - ఒక చెంచా

Paneer Masala Curry
Paneer Masala Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని మిక్సీజార్​లోకి తీసుకుని గుజ్జులా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా తాజా పనీర్​ను తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Paneer Masala Curry
Paneer Masala Curry (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎర్రగా వేగుతున్నప్పుడు అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లో-ఫ్లేమ్​లో కొద్దిసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, మిరియాలపొడి వేసి ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి టమాటా గుజ్జులో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Paneer Masala Curry
Paneer Masala Curry (Getty Images)
  • టమాటా గుజ్జు ఉడికిందనుకున్నాక అందులో క్రీమ్, కసూరిమేతి, గరంమసాలా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై కప్పు నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలిపి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "పనీర్ మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా పనీర్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తంలో తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

