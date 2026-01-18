టేస్టీ టేస్టీ "పనీర్ మసాలా కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీలోకి అదుర్స్!
- పనీర్ మసాలా కర్రీ చేసే అద్భుతమైన పద్ధతి ఇదే! - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : January 18, 2026 at 9:48 AM IST
Perfect Paneer Masala Curry in Telugu : పనీర్తో చేసే వంటకాలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. స్టార్టర్ల నుంచి కర్రీల వరకు ఏం చేసినా ఇంట్లో వారందరూ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు ఎందులోకైనా సరే కాంబినేషన్గా పనీర్ కర్రీ ఉంటే ఆ మజానే వేరు! అందుకే, మీ అందరి కోసం పనీర్తో ప్రిపేర్ చేసే సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ మసాలా కర్రీ".
మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో విధాలు ఈ మసాలా కర్రీని ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. రెస్టారెంట్ రుచికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాళ్లూ ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు. మరి, నోరూరించే ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ పనీర్ మసాలా కర్రీని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- నూనె - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- యాలకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు చెంచా
- కారం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ధనియాలపొడి - అర చెంచా
- జీలకర్రపొడి - అర చెంచా
- మిరియాలపొడి - పావు చెంచా
- టమాటాలు - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- క్రీమ్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- కసూరిమేతి - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను నీట్గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని మిక్సీజార్లోకి తీసుకుని గుజ్జులా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా తాజా పనీర్ను తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎర్రగా వేగుతున్నప్పుడు అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లో-ఫ్లేమ్లో కొద్దిసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, మిరియాలపొడి వేసి ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి టమాటా గుజ్జులో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా గుజ్జు ఉడికిందనుకున్నాక అందులో క్రీమ్, కసూరిమేతి, గరంమసాలా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై కప్పు నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలిపి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్తో నోరూరించే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "పనీర్ మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా పనీర్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తంలో తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
