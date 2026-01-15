ETV Bharat / offbeat

సంక్రాంతి వేళ నాన్​వెజ్ తినట్లేదా? - మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే "పనీర్ మసాలా కర్రీ"!

శాకాహారుల కోసం ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ కర్రీ" - నాన్​వెజ్ తిన్న ఫీలింగ్​!

Paneer Masala Curry for Vegetarians
Paneer Masala Curry for Vegetarians (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Paneer Masala Curry for Vegetarians : సంక్రాంతి వేళ దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో నాన్​వెజ్ వంటకాలు ఘుమఘుమలాడిపోతాయి. అయితే, కొంతమంది మాత్రం చికెన్, మటన్, చేపలు, గుడ్డు వంటివి వాటికి దూరంగా ఉంటారు. అందుకే, వెజిటేరియన్స్ కోసం పండగ సందర్భంగా అద్భుతమైన రుచితో నోరూరించే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ మసాలా కర్రీ". ఈ కర్రీ టేస్ట్​లో నాన్​వెజ్ రెసిపీలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. పిల్లలూ ఈ కర్రీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పనీర్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Paneer Masala Curry
Paneer (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - మిరియాలు
  • అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ - సోంపు
  • చిన్న ముక్క - దాల్చిన చెక్క
  • ఐదారు - లవంగాలు
  • మూడ్నాలుగు - యాలకులు
  • ఐదారు - ఎండుమిర్చి
  • జీడిపప్పులు - 10 నుంచి 12
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు
  • రెండు - టమాటాలు
  • పిడికెడు - కొత్తిమీర తరుగు

Paneer Masala Curry
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ వెజిటేరియన్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను తయారు చేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ రుచి మొత్తం ఆ మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవడంలోనే దాగి ఉంటుంది.
  • అందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సోంపు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులోనే జీడిపప్పులు, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరో ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ కట్టేయాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాలు-జీడిపప్పుల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో టమాటా ముక్కలు, కాడలతో సహా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసి, అవరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మసాలా పేస్ట్ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు కర్రీని తయారు చేసుకోవాలి.
Paneer Masala Curry
ధనియాలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • 200 గ్రాములు - పనీర్ క్యూబ్స్
  • ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • ఒకటి - బిర్యానీ ఆకు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • పావు టీస్పూన్ - పసుపు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Paneer Masala Curry
మిరియాలు (Getty Images)
  • కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్​లో ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని సన్నని సెగపై మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మాడిపోకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • మసాలా పేస్ట్ మంచిగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని మసాలాలు మాడిపోకుండా కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Paneer Masala Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం క్యూబ్స్​లా కట్ చేసి పెట్టుకున్న తాజా పనీర్ ముక్కలు వేసి మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమం ఆ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి సన్నని మంట మీద రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉడికించడం వల్ల పనీర్ ముక్కలకు ఉప్పు, కారం, మసాలాలు చక్కగా పడుతాయి.
  • అలా ఉడికించాక ఆ మిశ్రమంలో మీకు గ్రేవీ కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Paneer Masala Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • పనీర్ ముక్కలు మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్న క్రమంలో చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "పనీర్ మసాలా కర్రీ" ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే పండగ వేళ మీరూ ఓసారి ఇలా 'పనీర్ కర్రీ' చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

